Signature de six accords de coopération entre le Maroc et le Tchad

Le Maroc et le Tchad ont signé, lundi à Rabat, six accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, l’agriculture, l’énergie, de l’information et communication, de la culture et du tourisme visant à renforcer davantage les échanges d’expériences et d’expertises entre les deux pays.

Ces accords de coopération ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue tchadien, Amine Abba Siddick, actuellement en visite de travail dans le Royaume.

Le premier accord vise la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques, de service et spéciaux des deux pays. Le deuxième texte est un accord-cadre de coopération qui a pour but d’établir le cadre général de la coopération dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.

Le troisième accord-cadre de coopération vise le développement des secteurs de l’énergie et des mines, à travers l’échange d’expériences et d’expertise entre les deux parties. Les deux parties ont aussi signé sur une convention de coopération en matière de formation dans les domaines de l’information, de la communication et des sciences de l’information documentaire.

Elles ont également signé un mémorandum d’entente et de coopération dans le domaine de la culture, ayant pour objectif de renforcer les échanges culturels par le rapprochement des institutions culturelles des deux pays et l’encouragement d’établissement de conventions de coopération entre elles.

Le Maroc et le Tchad ont signé, par la même occasion, un mémorandum d’entente de coopération dans le secteur touristique qui vise à renforcer l’échange d’expérience et d’expertise dans ce domaine.

La signature de ces accords traduit la volonté des deux pays frères et amis de renforcer davantage leur coopération, notamment dans les domaines économique et culturel, a souligné Amine Abba Siddick lors d’une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain.

