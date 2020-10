Signature d’une “feuille de route” de coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis

La Tunisie et les Etats-Unis ont signé, mercredi, une feuille de route de coopération militaire pour la période 2020-2030.

Signée à Tunis par le ministre tunisien de la Défense nationale, Brahim Bertégi, et son homologue américain, Mark Thomas Esper, la “feuille de route” définit les différents volets de la coopération militaire entre les deux pays et vise à améliorer la promptitude et les capacités des forces armées tunisiennes pour faire face aux menaces sécuritaires.

S’exprimant lors d’une séance de travail, à laquelle ont assisté des responsables militaires de haut rang des deux pays, le secrétaire d’Etat américain à la Défense a réaffirmé l’engagement de son pays à se tenir aux côtés la Tunisie, tout en se félicitant des relations spéculaires qui unissent les deux pays, fondées notamment sur la confiance et le respect mutuel.

“L’administration américaine est toujours disposée à renforcer les capacités de l’institution militaire tunisienne dans les domaines de la sécurisation des frontières, la lutte anti-terroriste et la formation”, a-t-il affirmé.

Il s’est, par ailleurs, déclaré “réjoui” d’approfondir cette relation afin d’aider la Tunisie à protéger ses ports et ses frontières et à faire reculer le terrorisme”.

M. Esper a fait savoir que l’objectif est de faire face “aux extrémistes violents qui représentent une menace”.

De son côté, Bertégi a salué l’appui apporté par les Etats Unis à la Tunisie dans le domaine de la sécurisation des frontières, la mise en place d’un système de surveillance électronique sur la frontière Sud-Est et Ouest et le renforcement des capacités militaires de la Tunisie.

“Les Etats Unis sont un partenaire privilégié pour la Tunisie”, s’est félicité Bertégi, formant le vœu de voir la coopération bilatérale se développer davantage dans l’intérêt des deux peuples.

Lors de cette visite, le responsable américain avait eu des entretiens avec le président tunisien Kaïs Saïed sur les perspectives de la coopération tuniso-américaine dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.

( Avec MAP )