SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille du journaliste Pierre Casalta

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du fondateur et ancien directeur de Radio Méditerranée Internationale « Medi1Radio » et de la chaîne « Medi1Sat », devenue par la suite « Médi1TV ».

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec émotion la triste nouvelle de la disparition de Pierre Casalta.

→ Lire aussi : Pierre Casalta, fondateur de « Medi1Radio » et de « Medi1Sat », n’est plus

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches et amis, Ses condoléances les plus vives et Sa profonde compassion suite au décès de Pierre Casalta, qui a su, par son professionnalisme et son expérience, contribuer au développement et à l’enrichissement du paysage médiatique national.

Le Souverain tient à rendre hommage aux qualités humaines et professionnelles du regretté défunt dont la détermination, l’enthousiasme et le goût de la création ont marqué l’univers audiovisuel marocain.

( Avec MAP )