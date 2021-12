SM le Roi félicite le président kényan à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Kenyatta et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple kényan.

Le Souverain saisit cette occasion pour réaffirmer Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président Kényan pour « renforcer et diversifier la coopération constructive entre les deux pays » et concrétiser les liens fraternels, la solidarité et l’estime mutuelle liant les deux peuples.