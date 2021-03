SM le Roi félicite le président tunisien à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président tunisien Kaïs Saïed, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime au président Kaïs Saïed, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère dans le cadre de la sécurité, la quiétude et la stabilité.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer au Chef de l’État tunisien Sa fierté des liens historiques et relations distinguées entre les deux pays basées sur la coopération fructueuse et la solidarité continue, tout en réitérant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Saïed pour les renforcer en vue de les hisser au niveau des ambitions communes pour le bien des deux peuples frères.

Avec MAP