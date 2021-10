SM le Roi félicite le président turc à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur au président Erdogan et de davantage de progrès et de prospérité au peuple turc frère.

SM le Roi saisit cette occasion pour réitérer Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec le président turc pour consolider les relations distinguées d’amitié et de coopération unissant les deux pays et de hisser leur coopération bilatérale afin qu’elle englobe différents domaines, au service des intérêts communs des deux peuples frères.

( Avec MAP )