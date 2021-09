SM le Roi félicite l’Émir du Koweït à l’occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’État du Koweït Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, à l’Émir du Koweït, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux, réitérant Sa grande fierté des liens fraternels unissant les deux peuples.

A cette occasion, SM le Roi affirme Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec l’Émir du Koweït pour approfondir davantage les relations distinguées entre le Royaume du Maroc et l’État du Koweït frère, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour l’Émir dans la santé, la quiétude et la longue vie, et pour le peuple Koweïtien dans davantage de bien-être et de prospérité, sous la conduite sage de Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

( Avec MAP )