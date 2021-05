SMASEP a organisé la journée internationale de la SEP

A l’occasion de la Journée Internationale de la Sclérose en plaques, le dimanche 30 mai 2021, la Société Marocaine de Sclérose en plaques (SMASEP), avec le soutien du Laboratoire Roche, ont organisé une journée patient, sous le thème fédérateur “SEP’ossible”.

Cette journée, qui s’est tenue à l’école Cheikh Khalil de Casablanca-Oasis, a réuni une cinquantaine de médecins et de patients atteints de Sclérose en Plaques, dans l’objectif de sensibiliser autour de la maladie d’une part, et de mettre en relation l’ensemble des communautés qui soutiennent et veillent sur les personnes atteintes de la maladie d’autre part.

Pour rappel, la Sclérose en Plaques (SEP) est une maladie chronique affectant le système nerveux central, qui représente un défi important pour les personnes atteintes de cette maladie. La SEP se manifeste par de multiples symptômes, notamment au niveau de la motricité des membres supérieurs et/ou inférieurs, affectant la marche et débute à un âge où la majorité des patients construisent leur projet de vie personnel et professionnel. La maladie a un très fort impact, non seulement sur le plan physique, mais aussi psychique, relationnel et professionnel.

“SEP’ossible” est donc un message d’espoir pour les patients atteints de SEP. Des témoignages inspirants montrant qu’il est possible de mener sa vie personnelle et professionnelle même avec la SEP, ont animé la journée patient de la SMASEP.

Placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bienveillance envers les patients, la journée a été introduite par Pr Ilham Slassi, professeure en neurologie, et Pr. Fatima Lmidmani, professeure en médecine physique et réadaptation. Sous l’angle de “SEP’as sorcier”, les deux spécialistes ont évoqué respectivement les nouvelles perspectives en matière de prise en charge de la SEP et la compatibilité entre le sport et la SEP. Ont été également traités d’autres sujets tous aussi importants dans la prise en charge de la maladie, notamment l’importance d’une alimentation saine et équilibrée pour diminuer l’importance de l’inflammation lors des poussées. Chaque intervention a donné lieu à des échanges, sous forme de questions-réponses, entre les participants.

Établie officiellement le 30 mai, la Journée Mondiale de la sclérose en plaques est célébrée dans le monde entier, fédérant toutes les communautés scientifiques et associatives internationales afin de sensibiliser le public et mener des campagnes pour et aux côtés des personnes malades.

À propos de la Sclérose en Plaques

La SEP est une pathologie inflammatoire chronique handicapante dans laquelle le cerveau et la moelle épinière sont progressivement altérés par le système immunitaire. Il en résulte un handicap physique significatif. Dénommée “ La maladie aux 1000 visages”, la SEP est une maladie difficile à décrire, qui varie et qui évolue d’un patient à l’autre. Il n’y a pas d’évolution «typique» de la maladie. Les symptômes sont dus à des lésions touchant le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière, mais ils peuvent être très divers d’un patient à l’autre et se modifier également au cours de l’évolution de la maladie. Certains symptômes peuvent aussi disparaître.

La prévalence de La SEP est déclarée en moyenne entre 20 et 40 ans chez 70% des patients, les enfants pouvant également être touchés, mais rarement (5% des cas environ), Elle touche plus de 2,3 millions de personnes dans le monde, avec une fréquence plus élevée chez la femme. Le Maroc est considéré comme une région à faible prévalence, avec 13-38 pour 100000 habitants. Le pays compte environ 8000 patients atteints de SEP.

À propos de la SMASEP

La Société Marocaine de La Sclérose En Plaques SMASEP a été fondée le 9 mars 2018, conformément aux Dahirs réglementant le droit d’association. C’est une société savante à but non lucratif et à vocation scientifique et humanitaire. Elle est composée de personnes physiques impliquées directement ou indirectement dans la prise en charge de la sclérose en plaques.

La SMASEP a pour objectifs de : Favoriser les échanges entre les professionnels médicaux et paramédicaux impliqués dans la prise en charge de la SEP et des maladies apparentées – Favoriser les échanges entre les équipes de recherche impliquées dans le domaine de la SEP et des maladies apparentées – Faciliter l’élaboration et la réalisation de projets scientifiques communs – Développer un partenariat avec les organismes nationaux et internationaux pour promouvoir la recherche dans le domaine de la SEP et des maladies apparentées – Promouvoir la formation des professionnels de santé sur la SEP et les maladies apparentées – Organiser des réunions scientifiques – Proposer des recommandations sur la PEC diagnostique et thérapeutique.

À propos de ROCHE

Roche est le leader mondial de biotechnologies, du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer. Roche est également une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. La société vise également à améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste des Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. Roche est présent au Maroc depuis 1960 à travers ses deux activités, la pharmacie et le diagnostic.