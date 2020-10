Snapchat lance sa bibliothèque musicale “Sounds”

À l’instar d’Instagram et TikTok, Snapchat introduit une bibliothèque musicale qu’il appelle “Sounds”, permettant d’intégrer de la musique au niveau des photos ou des vidéos appelées “Snaps”.

Cette fonctionnalité va permettre, selon l’entreprise, d’illustrer les sentiments des “Snapchatteurs” et de créer une ambiance propre à un moment donné pour améliorer l’expérience utilisateur.

L’utilisation est simplifiée à travers un catalogue qu’on peut faire défiler grâce à l’option “Jouer cette chanson”. Snapchat permettra à ceux qui regardent ses “stories” d’identifier le titre de la chanson utilisée en cliquant dessus et de l’écouter sur d’autres plateformes musicales.

Le réseau social a révélé cette nouvelle fonctionnalité via son compte Youtube. Elle a été mise à la disposition des utilisateurs iOS dans un premier temps sans donner de délais pour Android.

La firme a aussi conclu plusieurs accords avec de nombreux labels indépendants et maisons de disques de renom, afin de permettre à ses utilisateurs de retrouver des sons récemment sortis.

Cet ajout permettra à Snapchat de rester dans le coup et d’assurer sa compétitivité face au succès fulgurant que connaissent les “short-form” vidéos, un marché désormais devenu très concurrentiel, d’où la nécessité de toujours innover.

Cette rivalité entre TikTok, Instagram et Snapchat existe depuis plusieurs années puisque chacun de ces réseaux n’a pas hésité à récupérer les concepts les plus originaux de l’un et de l’autre pour ne jamais être dépassé.

( Avec MAP )