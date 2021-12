Société Générale Maroc remet un chèque de 240 080 DH à l’association TIBU

Le groupe Société Générale Maroc a remis, lundi au siège de l’école de la deuxième chance à l’ancienne Médina, un chèque de 240.080 DH à l’association TIBU, bénéficiaire du challenge sportif et solidaire baptisé « Move for Youth« , organisé du 13 au 26 septembre 2021 afin de marquer le soutien du Groupe aux jeunes.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur général de Société Générale Maroc, Francois Marchal a indiqué que ce challenge marque le soutien du Groupe aux jeunes pour concrétiser une meilleure insertion de cette catégorie de la société.

Avec ce challenge, plusieurs équipes de collaborateurs Société Générale Maroc se sont mobilisés en marchant, en courant ou en faisant du vélo, pour cumuler ensemble un maximum de kilomètres qui ont été convertis en dons, au profit de cette association qui déploie des solutions innovantes, pour l’autonomisation et l’inclusion socio-économique des jeunes, par le sport, a notamment indiqué M. Marchal.

Il a rappelé que 45 équipes de quatre personnes chacune ont participé à ce challenge avec plus de 20.000 km parcourus (10 dhs/KM versés à TIBU Maroc), soulignant que la Société générale Maroc a été classée 6ème mondialement en terme de km parcourus.

M. Marchal a, de même, fait savoir que l’engagement de la banque en faveur de l’inclusion des jeunes s’est notamment traduit par ce challenge marqué par la participation de 180 collaborateurs répartis sur 45 équipes, notant que le groupe s’est mobilisé pour les jeunes à travers le lancement de ce challenge sportif et solidaire dans plusieurs pays.

Pour sa part, le président de TIBU Maroc Amine Zariat a indiqué, dans une déclaration similaire, qu’en ces temps de crise, l’éducation, la formation et l’inclusion des jeunes par le sport deviennent des sujets urgents et précieux. « Nous sommes contents d’être choisis comme ONG marocaine bénéficiaire du soutien des collaborateurs de Société Générale Maroc. Move for Youth s’inscrit dans l’ADN de TIBU, celle de concevoir des solutions sociales et innovantes afin de créer un impact fort et durable auprès de la jeunesse marocaine », a-t-il dit. Pour sa part, la directrice de la Fondation Société Générale Maroc Solidarité et Culture, Latifa El-Amrani a indiqué que cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la politique de Société générale Maroc qui encourage toute les initiatives au profit des jeunes particulièrement ceux en situation de NEET (Not in Education, Employment or Training).

Elle a rappelé que les collaborateurs de la banque, à travers le monde, ont participé collectivement au profit d’associations qui agissent pour l’insertion par l’éducation et le sport, des jeunes en difficulté.

Tout au long du mois de septembre, des collaborateurs du Groupe ont marché, couru ou pédalé à vélo chaque jour. Cet élan mondial est un défi sportif et connecté en équipes. Mais il s’agit aussi et avant tout, d’un challenge solidaire. L’objectif est de soutenir des associations pour l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes.

Leader dans le domaine de l’innovation sociale par le sport, TIBU Maroc vise à créer de véritables chemins de réussite personnelle et professionnelle par le biais du sport à ces différents bénéficiaires.

