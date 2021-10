Soigné pour une infection non liée au Covid, Bill Clinton est sorti de l’hôpital

L’ancien président américain, Bill Clinton a quitté l’hôpital dimanche après avoir été soigné pour une infection non liée au Covid-19.

M. Clinton, 75 ans, a quitté l’UC Irvine Medical Center en Californie aux côtés de son épouse, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

« Sa fièvre et son nombre de globules blancs sont revenus à la normale, et il rentrera chez lui à New York pour terminer son traitement par antibiotiques« , a déclaré le Dr Alpesh N. Amin, qui a supervisé le traitement de l’ancien président, dans un communiqué publié par le porte-parole de M. Clinton.

L’ancien élu démocrate a été admis à l’hôpital mardi où il a reçu des antibiotiques et des fluides par voie intraveineuse, a ajouté la même source. Vendredi, le président américain, Joe Biden Biden a appelé M. Clinton pour lui souhaiter un prompt rétablissement, a indiqué la Maison Blanche.

42ème président des Etats-Unis pour deux mandats, entre 1993 et 2001, Bill Clinton avait subi, en 2004, un quadruple pontage coronarien pour libérer quatre artères bloquées. En 2010, après avoir ressenti des douleurs thoraciques, il a subi une intervention pour la pose de deux endoprothèses vasculaires dans l’une de ses artères coronariennes.

( Avec MAP )