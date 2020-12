SOLUNA Technologies travaille sur le développement d’un parc éolien de 900 MW à Dakhla

​​​​SOLUNA Technologies LTD a entamé une aventure énergétique et technologique avec le Maroc en développant un parc éolien de 900 MW sur plus de 10.000 hectares à Dakhla, avec une ferme de centres de données modulaires colocalisés.

Lors d’un webinar virtuel organisé ce mercredi 9 décembre, le PDG de SOLUNA Technologies LTD, John Belizaire, a indiqué que ces centres de données seront dédiés à la fourniture de capacité de calcul aux réseaux mondiaux Blockchain. Cette technologie est désormais adoptée par certaines des plus grandes institutions financières du monde, notamment JP Morgan Chase, PayPal, Goldman Sachs, Square, Inc, CME, Intercontinental Exchange.

SOLUNA Technologies LTD., engagé en faveur d’une énergie 100 % verte, travaille sur le développement de ce projet « Harmattan », qui a le potentiel de générer plus de 400 emplois hautement qualifiés au cours de sa durée de vie, a noté M. Blizaire. SOLUNA TECHNOLOGIES LTD prévoit de mettre en place un centre d’excellence local développant une expertise en matière de technologie des blockchains, accessible à un marché mondial en pleine croissance, a-t-il dévoilé.

Le CEO de SOLUNA Technologies a rappelé que Harmattan est un projet conforme aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour promouvoir les ressources de la région du Sahara. Dans son récent discours, prononcé à l’occasion de la commémoration de la Marche Verte, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a déclaré que « Cette zone qui abonde en ressources et en potentialités, sur terre comme en mer, servira ainsi de passerelle et de trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine. À cet égard, il importe d’investir dans les espaces maritimes, tant pour le dessalement de l’eau de mer que pour l’exploitation des énergies renouvelables d’origine éolienne ou hydroliennes».