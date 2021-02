Sopriam Extension du réseau

Sopriam, importateur exclusif des marques Peugeot, Citroën et DS, poursuit son programme d’extension du réseau. Il a inauguré dernièrement deux sites regroupant des concepts stores des trois marques, avec chacun son identité propre et son parcours client spécifique. Le premier est situé sur le boulevard Al Massira Al Khadra à Casablanca. S’étendant sur une superficie globale de 1320 m² et ouvert 7 jours sur 7, le site assume un multimarquisme intelligent, associant à la fois des solutions architecturales innovantes, des espaces immersifs pour vivre une expérience digitale complète, ainsi que des surfaces commerciales dédiées à l’accueil des clients et à l’exposition physique des voitures.

Le second site est un espace de vente dans la commune de Dchiria pour livrer la région du Sud. Il répond aux nouveaux usages d’une clientèle toujours plus exigeante en termes d’expérience digitale, de proximité et de service personnalisé.

S’étendant sur une superficie globale de 3000 m², il se caractérise par une architecture moderne, novatrice, fonctionnelle et parfaitement ergonomique.