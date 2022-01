Soudan : Al-Burhan, le général en quête d’un premier ministre

Par Olivier DELAGARDE

Dans l’espoir de ne pas devoir s’aliéner avec les Etats-Unis et l’Union européenne, le régime du général Abdel Fattah al-Burhan se trouve en quête urgente d’un successeur au premier ministre civil démissionnaire Abdallah Hamdok, celui-ci ayant claqué la porte le 2 janvier dernier. Compte tenu des fortes tensions au sein de la classe politique soudanaise, les militaires sont à la recherche d’un profil de fonctionnaire international, à l’image de Hamdok.

Depuis que l’éphémère premier ministre Abdallah Hamdok a quitté, non sans fracas, son fauteuil le 2 janvier dernier, le régime du général Al-Burhan multiplie les rencontres afin de trouver un candidat qui accepte de devenir le bras civil du pouvoir. Ces consultations, indispensable condition au maintien des liens avec les Etats-Unis et l’Union européenne, ne sont pas une sinécure compte tenu des larges divisions des composantes politiques soudanaises, elles-mêmes qui avaient empêché Hamdok de former un gouvernement.

Un paysage politique totalement fracturé

Avant même l’arrivée en force d’al-Burhan, le 25 octobre dernier, la coalition civile Forces of Freedom and Change (FFC) sur laquelle s’appuyait jusqu’alors Hamdok pour gouverner, avait explosé en plein vol. Les divisions ont même gagné les rangs internes des différentes composantes politiques du pays : l’UMNA, le Sudanese Congress Party, l’Alliance unioniste et le parti Bass, plus que méfiants à l’égard du régime. Civils d’un côté, anciens adeptes des fonctionnements militaires de l’autre, à l’instar du président actuel de l’UMNA, le major général à la retraite, Fadlallah Burmah-Nasser, plus enclin à une collaboration avec Al-Burhan.

Malgré ces divisions, les têtes pensantes de l’UMNA avaient enfin accouché d’une bien fragile feuille de route, le 29 décembre 2021. Toutefois, ce document laissait présager d’une marginalisation de leur président provisoire. La qualification de « totalitaire » étant utilisée à de multiples reprises dans le texte de onze pages, en description du régime d’Al-Buhran. Cette même feuille de route n’hésitant pas, en outre, à dénoncer un retour à l’ancien régime du renversé Omar El-Béchir.

→ Lire aussi : Le Soudan retire l’accréditation d’Al-Jazeera Live

Une primature sans candidats, malgré un casting tous azimuts

Revers direct devant une telle hostilité généralisée à l’égard des militaires : aucun responsable politique n’est prêt à se compromettre en acceptant la primature, l’épisode Hamdok témoignant assez des risques encourus par la fonction dans le pays. Deux solutions se dessinent pour le général Al-Buhran et ses conseillers : cibler des candidats non affiliés à un parti politique national, aux profils internationaux ainsi qu’autant que possible, doté d’un réseau au-delà des frontières soudanaises. Ou bien alors, faire de nouveau appel à d’anciens caciques du régime de Béchir qui attendent patiemment à l’orée du bois, un retour dans le grand jeu politique soudanais.

Ces dernières semaines, le casting semble s’affiner un peu, toutes catégories confondues. Du côté des hauts fonctionnaires à Khartoum, c’est le nom de l’ancien et très bref ministre des Finances du premier gouvernement Hamdok, Ibrahim Elbadawi, qui bruisse de manière insistante dans les couloirs. Démissionnaire du gouvernement en juillet 2020, Elbadawi était alors en profond désaccord avec Hamdok sur les réformes à mener afin de sortir le pays de l’ornière économique. Un retour aux senteurs de la revanche pour cet économiste universitaire réputé, ex-consultant auprès de la Banque mondiale, dont les positions ont été plus confortées voire reprises par l’actuel ministre des Finances, Gibril Ibrahim.

Du côté des activistes, guère d’empressement non plus à l’investiture. Un nom semble circuler et refaisant surface toutefois : celui du fondateur de l’ONG Sudan Social Development Organization (SUDO), Mudawi Ibrahim Adam. Celui-ci, ayant en son temps largement contribué aux tractations visant à assoir Hamdok politiquement, avant que ce dernier ne démissionne.

Quant aux vétérans du clan Béchir, le nom d’Ashraf Sayed Ahmed Cardinal est régulièrement évoqué. L’universitaire, proche du corps militaire, est couramment cité dans les médias locaux comme un plébiscite. Toutefois, Cardinal aura du mal à faire oublier son étroite proximité avec la seconde épouse de Béchir, Widad Babiker, celle-ci ayant été arrêtée en 2019 pour des faits de corruption.

Un casse-tête donc pour le général Al-Burhan, pressé par les Etats-Unis et l’UE sous peine de contraintes, ces derniers étant peu disposés à « un tout » militaire dans la gestion soudanaise.

Olivier DELAGARDE