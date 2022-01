Soudan: Le Premier ministre jette l’éponge

Le Premier ministre Abdallah Hamdok, visage civil de la transition au Soudan, a annoncé dimanche soir sa démission, disant avoir échoué dans son pari de parvenir à un consensus.

« J’ai tenté de mon mieux d’empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu’aujourd’hui il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie (…) au vu de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes (civile et militaire) de la transition (…). Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus (…), cela ne s’est pas produit« , a-t-il souligné dans son message adressé à la nation sur la télévision d’Etat.

Hamdok, 65 ans, était Premier ministre du gouvernement de transition au Soudan depuis le 21 août 2019, quatre mois après le renversement d’Omar el-Bechir. Le 25 octobre 2021, il a été arrêté par des hommes armés au cours d’un coup d’État avant d’être réinstallé dans ses fonction un mois plus tard.

Sa démission intervient dans le sillage d’une nouvelle journée de manifestations qui secouent le pays depuis plus de deux mois et qui ont déjà fait une cinquantaine de morts et des centaines de blessés.

Avec MAP