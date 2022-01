Soudan : proches d’Al-Burhan à Karthoum, les ministres-miliciens à l’œuvre au Darfour

Par Olivier DELAGARDE

Depuis novembre dernier, la région de l’Ouest soudanais est en proie à de vives tensions. Les violences pour ne pas dire les exactions, n’ont jamais été aussi nombreuses depuis la chute de Béchir, alimentées par les eaux troubles de Karthoum.

Attaques de bases de stockages des Nations unies, de locaux d’ONG telles que Médecins sans frontières, guérillas entre communautés arabes et non arabes, fuites de populations, raids de bandes armées de part et d’autre de la frontière avec le Tchad : en quelques mois le Darfour est redevenu une poudrière où tout semblant d’humanité semble avoir totalement disparue au profit du chao généralisé. Que reste-t-il des accords de Djouba d’octobre 2020 (Juba Peace Agreement : JPA), de la valeur de la signature et des engagements des groupes rebelles à ce même accord ? Rien ne semble contrôler ces hordes de miliciens.

Pourtant paraphé et par conséquent considéré accepté par une dizaine de mouvements armés, conjointement avec le pouvoir civile et militaire de Karthoum, le JPA visait précisément à garantir un semblant de stabilité dans les périphéries agitées du Soudan. Bien évidemment négocié en échange de fauteuils dorés au sein du gouvernement, les groupes rebelles s’étaient engagés à unifier leurs milices sous la seule bannière de Karthoum. Sur le papier, cette unité formée, devait permettre aux soldats de la mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (Minuad), de se délester du maintien de la sécurité ainsi que d’un certain ordre, en laissant place aux forces de sécurité gouvernementales soudanaises. Comme prévu à l’agenda fixé, durant l’année 2021 et très progressivement, la Minuad s’est bien retirée. Les forces de sécurité de Karthoum elles, n’ont jamais pris le relais faut de cette unification.

Entre retournements de vestes et barbouzeries

Retour à la case départ. Les trois régions du Darfour qui subsistaient et cohabitaient alors, sont de nouveau confrontés aux rivalités tribales. A retardement, la zone subie toujours les conséquences de la chute du régime d’Omar El-Béchir en 2019, les inconséquences de celui d’Al-Burhan. Bien sûr durant les trente années de règne de l’ex-président, de nombreux « chefs » ont eu accès aux privilèges du pouvoir par des postes clés et y ont pris un goût certain. De grades en titres mirifiques, nombreux ont pu prospérer localement, étendant ainsi leurs hégémonies. Après la chute de Béchir, plusieurs tribus arabes ont craint pour leurs intérêts, notamment remis en question par les communautés noires non arabophones, auxquelles elles s’opposaient par ailleurs durant la guerre civile.

Pourtant, le JPA consacrait une grande part de son contenu à une alliance entre chefs rebelles issus de ces différentes communautés.

La faim justifie-t-elle les moyens

A ces considérations est venu amplifier un autre facteur de déstabilisation : le décès du président tchadien Idriss Déby le 20 avril 2021. Les conflits successifs au Darfour ont eu pour conséquence dramatique le déplacement de plus de trois cent mille réfugiés vers le Tchad voisin. Jusqu’alors, Idriss Déby lui-même originaire d’une communauté soudanaise, avait toujours réussi à contenir les frontières des deux pays. Malheureusement son fils et successeur Mahamat Idriss Déby, surnommé « Kaka », n’a pas hérité de la même autorité. Et les incursions de milices de part et d’autre de la frontière ont repris de plus belle.

En décembre dernier, les tensions ont gagné la capitale du Darfour Ouest El-Geneina, ainsi que Jebel Moon, de notables carrefours de contrebande en tous genres, notamment d’or, de minerais et bien évidemment le nerf de la guerre : d’armes.

Si tous les regards internationaux sont aujourd’hui tournés, non sans raison ni titre, vers l’Ouest africain, il demeure une poudrière tout aussi explosive à l’Est du continent dont il ne s’agirait pas d’en sous-estimer la haute inflammabilité.