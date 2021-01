Soulèvement du 29 janvier 1944: Une étape phare dans la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance

La famille de la résistance, de l’Armée de libération et du mouvement national ainsi que l’ensemble du peuple marocain commémorent le 77e anniversaire du soulèvement populaire des 29, 30 et 31 janvier 1944, qui a éclaté en appui à la présentation du Manifeste de l’indépendance, et en dénonciation des campagnes de répression, d’abus et d’arrestations effectuées par les autorités de la résidence générale du protectorat français.

C’est précisément en cette date du 29 janvier 1944 que les habitants de Rabat ont organisé de grandes marches populaires pour dénoncer l’arrestation des leaders du mouvement national par les autorités du protectorat.

Les échos de ces manifestations ont été portés à la connaissance de feu SM Hassan II, alors Prince héritier, qui se trouvait au collège royal et qui n’a pas hésité à escalader le mur de l’enceinte du collège pour aller rejoindre les manifestants, a indiqué le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de la libération (HCAR).

Plus tard, le regretté Souverain, exprimant ses impressions sur cet événement, avait souligné que ce jour, au cours duquel les manifestants ont envahi les rues de Rabat pour réclamer l’indépendance, a marqué à jamais sa mémoire, rappelant qu’il était accompagné ce jour-là par trois de ses camarades du collège royal et qu’ils criaient tous d’une seule voix : “Nous obtiendrons l’indépendance”. Face aux campagnes de répression, de persécution et de harcèlement des autorités coloniales qui ont suivi la présentation du Manifeste de l’indépendance, le héros de la libération et de l’indépendance, feu SM Mohammed V, que Dieu ait son âme, a demandé avec force la libération de tous les détenus. Toutefois, les autorités du protectorat, qui ont invoqué la mort d’un Européen, ont déployé leurs forces pour encercler la ville de Rabat et tirer sur les manifestants, dont un certain nombre ont été tués, alors que d’autres ont été arrêtés et condamnés à des peines d’emprisonnement.

Par ailleurs, la ville de Salé a joué un rôle de premier plan dans ce soulèvement massif qui a éclaté face à l’arrogance coloniale, en appui à la présentation du Manifeste de l’indépendance et à la défense des valeurs religieuses et des constantes nationales.

Le cercle de cet événement historique n’a pas tardé à s’étendre à d’autres régions du Royaume et des manifestations ont ainsi gagné plusieurs villes du pays, notamment Fès, Meknès et Marrakech, Azrou et d’autres villes.

Les événements se sont succédé et la confrontation entre les autorités du protectorat et le Palais Royal s’est intensifiée pour aboutir, le 20 août 1953, à l’exil forcé de feu SM Mohammed V dans une tentative désespérée d’étouffer l’esprit nationaliste, ce qui a ravivé la flamme de la lutte nationale pour lancer la résistance armée, les manifestations massives et les opérations de l’armée de libération jusqu’à ce que la volonté du Trône et du peuple soit accomplie.

Le symbole de la résistance et de la libération, feu SM Mohammed V, que Dieu ait son âme, est revenu victorieusement de l’exil le 16 novembre 1955, et Son compagnon de lutte feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme, et l’honorable famille royale, portant la bonne nouvelle de la fin de l’ère du protectorat.

La famille du mouvement nationale, de la résistance et l’armée de libération commémore le 77ème anniversaire du soulèvement des 29, 30 et 31 janvier 1944 dans une atmosphère d’enthousiasme patriotique et de mobilisation globale pour confirmer le devoir de loyauté et de fierté dans la mémoire historique nationale, avec ses symboles et ses héros. L’occasion est propice pour la famille de la Résistance et pour l’armée de libération d’exprimer leur grande fierté et leur confiance envers la conduite sage, éclairée et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ayant donné lieu aux réalisations historiques et aux transformations stratégiques que connaît la cause nationale suprême, à savoir la question de l’intégrité territoriale, qui ont abouti à l’annonce de la décision historique des États-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, qui constitue un moment décisif et charnière dans le cours du conflit régional artificiel, que les opposants à notre intégrité territoriale cherchent à perpétuer en opposition aux faits historiques qui témoignent de la marocanité du Sahara.

La famille de la résistance et de l’armée de libération salue également la décision des États-Unis d’Amérique d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla assurant des tâches économiques afin d’encourager les investissements américains et de promouvoir le développement économique et social au profit des habitants des régions du sud, ce qui renforcera le dynamisme diplomatique en ouvrant de nombreux consulats au Sahara marocain, qui atteignent aujourd’hui 19 consulats, dont 9 à Dakhla et 10 à Laâyoune ainsi que d’ouvrir de nouveaux horizons à même de renforcer et de consolider la position marocaine sur la scène internationale.

Pour célébrer proprement cet événement national glorieux avec des sentiments de fierté et de révérence, le Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération organisera le vendredi 29 janvier à 16h30 dans l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Salé, une cérémonie symbolique, au cours de laquelle seront prononcés des discours autour de cet événement historique.

Un hommage sera rendu à une élite de résistants et de membres de l’armée de libération relevant de la commune de Salé et une aide financière et sociale sera distribuée à un certain nombre des membres de la famille de la Résistance et de l’armée de libération méritant le soutien matériel et la protection sociale.

Avant cela, un sit-in sera organisé à 15h00, à la mémoire des âmes des martyrs du soulèvement du 29 janvier 1944 devant la plaque commémorative du soulèvement dans la cour de la mosquée Assouna à Rabat et au cimetière de Sidi Benaacher à Salé.

L’organisation du programme de commémoration de cet anniversaire se fera en totale conformité avec les réglementations et normes de distanciation sociale, de gestes barrière et de sécurité sanitaire édictées par les directives gouvernementales.

