Soutien de la BERD à l’agro-industrie marocaine

La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a octroyé un prêt de 7,8 millions d’euros à “Land’Or Maroc Industries”, spécialisée dans la fabrication du fromage, indique mercredi un communiqué de la Banque.

Ce prêt servira à financer l’acquisition et l’installation des équipements de la nouvelle usine de fabrication de fromage du groupe, installée à Kénitra et qui sera opérationnelle d’ici à fin 2021, avec une capacité de production de 2.700 tonnes de fromage fondu par an.

Le groupe bénéficiera également d’une subvention de l’Union européenne dans le cadre du programme “Chaîne de valeur et compétitivité de la BERD”, qui vise à améliorer les chaînes de valeur et à rendre les entreprises plus compétitives dans la région Sud et Est de la Méditerranée.

À ce jour, la BERD a investi près de 2,5 milliards d’euros au Maroc à travers 66 projets, rappelle-t-on.