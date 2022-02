Startups africaines : Que dit le rapport de Partech Africa ?

Via les Startups, l’industrie technologique en Afrique a continué de croître plus rapidement que toute autre région, avec une activité deux fois plus élevée que l’année précédente et un volume d’investissement plus de trois fois plus élevé. En 2021, 681 financements ont permis de lever un total de 5,2 milliards de dollars. Si on inclut les financements par emprunt, c’est même un total de 6 milliards de dollars.

Après la diminution des investissements en 2020, une croissance de 3,6 % en 2021 est une réalisation stupéfiante. Les Fintech était le secteur le plus fort pour l’investissement à 62%.

Le 3 février Partech Africa a publié son rapport annuel sur les investissements en capital-risque dans les start-ups africaines. En 2021, au milieu de la croissance mondiale du capital-risque, l’Afrique a continué de croître plus rapidement que toute autre région avec le double du nombre de cycles de financement et plus que le triple du volume d’investissement de 5,2 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Selon Partech Africa 2021 est une année de croissance historique où 681 tours de financement ont levé un total de 5,2 milliards de dollars – y compris la dette, le total est de 6 milliards de dollars en 724 tours de financement. Ce nouveau record est emblématique de l’écosystème extrêmement actif, avec environ trois transactions conclues chaque jour de la semaine.

Le nombre de deals a presque doublé et est en hausse de 92% par rapport à 2020. Ce taux de croissance fait de l’industrie technologique africaine l’un des écosystèmes à la croissance la plus rapide au monde. En 2021, ce développement a pris un élan significatif et a largement dépassé la croissance des six dernières années avec un TCAC de 45 %.

Les méga-accords des startups ont financement records

En 2021, il y a eu un total de 14 méga-transactions (plus de 100 millions de dollars, transactions en actions pures) pour douze entreprises, a dévoilé le rapport. 48 % du financement total en fonds propres provient de ces opérations, soit 2,47 milliards de dollars. Avant 2021, seuls huit méga accords avaient été enregistrés dans toute l’histoire de l’écosystème de financement africain. En 2021, les levées de fonds de plus de 100 millions de dollars sont devenues la norme, avec près du double du nombre de méga-accords en une seule année par rapport à toute l’histoire de l’écosystème.

Le montant des tours de table augmente

Selon le rapport, la taille moyenne des tours de financement a augmenté à toutes les étapes et a encore fortement augmenté en 2020 après la tendance à la baisse. Alors que la taille des tours de table en Seed et Series A/B a fortement augmenté, les opérations de croissance ont connu une croissance exceptionnelle de la taille moyenne des tours à +426 % en glissement annuel, tirée par la montée en flèche des méga-opérations de croissance.

En conséquence, la taille moyenne des cycles de financement à toutes les étapes est revenue au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, avec une forte reprise et une croissance continue sur tous les segments du marché africain du capital-risque, estime Partech Africa 2021.

L’essor d’une nouvelle classe d’actifs : le financement par la dette

37 startups technologiques africaines ont levé un total de 767 millions de dollars en 43 cycles de financement par emprunt. Parallèlement à la croissance des start-ups et à la plus grande certitude de planification associée, le financement par emprunt devient un outil utile qui permet d’accélérer la croissance tout en limitant la dilution par des tours de table. En conséquence, de vraies tendances ont été définies en 2021 : les prêteurs stratégiques ont commencé avec des fonds spécifiquement conçus pour le financement par emprunt des marchés émergents, en particulier avec un accent sur l’Afrique. Près de la moitié de la dette totale (345 millions de dollars) a été levée par des startups nigérianes, représentant 45 % de la dette totale levée.

Côté secteur, Partech Africa 2021 rapporte que les fintechs ne représentent que 32% des deals mais une large majorité (63%) du capital financé. La numérisation des secteurs économiques fondamentaux (commerce, éducation, énergie, santé, logistique) a fait franchir à chacun de ces secteurs la barre des 200 millions de dollars.

Répartition par sexe du fondateur : les startups fondées par des femmes ont clôturé 20 % de tous les cycles de financement en 2021, soit une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à 13 % en 2020. Lesdites entreprises ont levé 843 millions de dollars, soit 16 % du financement total par actions et une augmentation de 2 % points contre 14 % en 2020.

Par investisseurs, l’écosystème tech africain a attiré 891 investisseurs actifs en 2021 (+101%), deux fois plus que l’année précédente. Ceux-ci étaient plus impliqués dans le marché : 268 investisseurs étaient impliqués dans deux transactions ou plus (+144 % en glissement annuel) et 65 en cinq ou plus (+195 % en glissement annuel).

Mouhamet NDIONGUE