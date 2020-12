Stratégie nationale de vaccination : Voilà ce qu’il faut retenir

Le flux d’informations liées à l’arrivée du vaccin, la durée de la vaccination et le déroulement de cette opération, est juste énorme. Il est tellement difficile de déceler le vrai du faux. En réponse à toutes ces interrogations autour du vaccin anti-covid, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a donc présenté, le mardi 15 décembre, un exposé devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants sur “la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19”. Les détails.

Le vaccin est-il déjà arrivé ?

Le Maroc n’a encore réceptionné aucune dose du vaccin anti-Covid jusqu’à présent et toutes les informations relayées par certains médias et les réseaux sociaux à ce sujet sont des « Fake news ».

Est-ce que l’opération de vaccination est déjà lancée ?

Non, parce que le lancement de la campagne de vaccination nationale est tributaire de la réception des premières doses de la part de l’une des sociétés avec laquelle un contrat a été conclu.

Est-ce que le vaccin chinois va arriver en premier ?

Le ministre de la Santé n’a pas précisé s’il est question du vaccin chinois de Sinopharm ou autre, mais il a toutefois indiqué que « Le premier vaccin arrivé sera le premier servi ».

Qu’en est-il des résultats des essais cliniques ?

Les essais cliniques du vaccin contre la Covid-19 n’ont pas encore enregistré des effets secondaires graves mais uniquement des effets secondaires locaux, tels que les douleurs au point d’injection, l’éruption cutanée, les maux de tête et la fatigue.

Quelle sera la durée de l’opération de vaccination ?

La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 sera de courte durée ne dépassant pas trois mois. La mise en œuvre de la stratégie de vaccination s’étalera sur 12 semaines à un rythme de 6 jours de travail par semaine et quatre périodes de 21 jours, soit une moyenne de 150 à 200 vaccinations par jour pour chaque personnel de santé, avec la mise en place d’un système de permanence pour assurer un fonctionnement normal des autres services de santé.

Combien de personnels médicaux seront impliqués dans cette opération ?

Un total de 25.631 personnels médicaux seront mobilisés pour l’opération, dont plus de 11.000 en milieu urbain, avec la possibilité de solliciter l’aide de médecins du secteur privé, d’étudiants en médecine, des établissements des métiers d’infirmier, du Croissant-Rouge et des Organisations scoutes.

Où est-ce qu’elle va se dérouler ?

Dans des espaces de vaccination qui ont été aménagés sous forme d’unités relevant de centres de santé et qui dispenseront des prestations à travers deux modes à savoir le mode fixe en accueillant la population sur place et un mode mobile, selon un programme prédéfini à cet effet.

Comment bénéficier du vaccin ?

Toutes les autres personnes sont appelées à s’inscrire auprès des autorités locales de leur lieu de résidence pour bénéficier de la vaccination. Après inscription et prise de rendez-vous, un SMS sera envoyé aux personnes concernées via le numéro 1717 pour les informer de la date et du centre de vaccination.

Est-ce qu’il y aura un suivi des personnes vaccinées ?

En effet, un suivi à distance des bénéficiaires sera assuré via l’application “Jawaz Assiha” et la plateforme “Yakadaliqah” afin de sonder les éventuels effets secondaires, ce qui permettra de gérer le stock des vaccins, des seringues et différents autres outils nécessaires à cet effet.

Qui est concerné en premier lieu ?

La vaccination concernera d’abord les agents en première ligne, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques, les services de sécurité et le personnel du secteur de l’éducation nationale. Ensuite, l’opération profitera aux autres citoyens selon l’âge, étant donné que la mise en œuvre précise de cette stratégie dépendra de la disponibilité des quantités nécessaires du vaccin au moment donné.

La campagne de vaccin anti-Covid 19 sera gérée comment ?

Un système informatique a été adopté pour assurer la gestion de la campagne nationale de vaccination anti-Covid 19, permettant l’inscription préalable et la prise de rendez-vous, alors que l’inscription est automatique pour les porteurs de la Carte d’identité nationale ou du titre de résidence. Selon le ministre, le système comprend également des données liées à l’identité des personnes à vacciner, le type de vaccin, les dates d’administration des deux doses. De même, les équipes de vaccination sont dotées de tablettes connectées à Internet pour inscrire les personnes bénéficiaires.

Qui gère cette opération ?

Une commission technique conjointe a été mise en place, où sont représentés les ministères de l’Intérieur et de la Santé, et qui se réunit de manière périodique pour préparer l’opération et vérifier ses aspects opérationnels.

Comment est-ce le vaccin sera conservé ?

Un dépôt national pour le stockage du vaccin a été aménagé et un plan d’accueil, d’entreposage et de distribution du vaccin dans des conditions sûres a été mis en place, tout en veillant à la préservation et au suivi de sa qualité, à même d’évaluer les outils d’entreposage des vaccinations au niveau national.

Y a-t-il un plan de communication sur la stratégie de vaccination ?

Une stratégie et un plan de communication sur la campagne nationale ont été élaborés afin de prodiguer des services aux citoyens. Il s’agit notamment de créer un portail dédié à la campagne, un service SMS sur le vaccin (1717), un service téléphonique mis à la disposition des citoyens.

Quel est l’objectif que le Maroc souhaite atteindre en termes de vaccination ?

Pour assurer l’immunité collective et progresser vers un retour à la vie normale, le Maroc vise à atteindre un taux de couverture d’au moins 80% à travers la campagne nationale de vaccination, afin de préserver la santé publique et réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie.