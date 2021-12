Subvention des voitures électriques aux États-Unis: le Canada propose des crédits d’impôt harmonisés

Le Premier ministre Justin Trudeau a fait part lundi de son intention de proposer un système harmonisé de crédits d’impôt entre le Canada et les États-Unis pour les voitures électriques, dans le but d’éviter un conflit commercial entre les deux pays partenaires.

Le Canada avait menacé, vendredi, d’instaurer des tarifs douaniers sur certains produits américains si les États-Unis mettent en place le plan voulu par le président américain Joe Biden de subventions à l’achat de véhicules électriques fabriquées aux Etats Unis.

« Le Canada et les États-Unis construisent des voitures ensemble depuis plus de 50 ans maintenant« , a affirmé M. Trudeau, en évoquant les chaînes d’approvisionnement qui sont « profondément intégrées » entre les deux pays.

« C’est pourquoi nous travaillons très fort avec les États-Unis pour leur faire comprendre que les crédits d’impôt pour voitures électriques fabriquées par les Américains ne sont évidemment pas une bonne chose pour le Canada, ni pour les États-Unis« , a-t-il dit.

Le Premier ministre canadien a ajouté qu’un « certain nombre de solutions » ont été proposées à Washington et qu’elles font l’objet de discussions, notamment cette idée « d’aligner les primes au Canada et aux États-Unis pour s’assurer qu’il n’y a pas de dérapages ni d’avantages injustes d’un côté comme de l’autre« .

Le crédit d’impôt proposé par Washington, visant à inciter les Américains à acheter des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, fait partie d’un grand plan de mesures sociales et environnementales de 1.750 milliards de dollars (surnommé « Build Back Better »), qui est actuellement discuté au Congrès.

(Avec MAP)