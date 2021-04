Suisse : efficacité confirmée d’un cocktail anti-Covid développé par Roch et Regeneron

Le groupe pharmaceutique suisse Roche et le laboratoire américain Regeneron ont confirmé, lundi, l’efficacité du cocktail expérimental de traitements anti-Covid associant les médicaments casirivimab et imdevimab pour les patients non-hospitalisés.

« Les essais cliniques, conduits aux Etats-Unis en collaboration avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ont démontré que la préparation à base d’anticorps et injectée en sous-cutané a permis de réduire de 81% le risque d’une infection symptomatique du Covid », précise le groupe pharmaceutique suisse dans un communiqué, notant que l’étude a atteint son objectif primaire et ses principaux objectifs secondaires.

Pour les patients infectés, les symptômes ont disparu en l’espace d’une semaine en moyenne, contre trois pour les personnes ayant reçu le placebo, explique le communiqué. Aucune alerte sérieuse n’a été constatée après la rémission, ajoute la même source.

Par ailleurs, poursuit Roche, les personnes infectées mais asymptomatiques ayant reçu ce cocktail ont vu le risque de développer des symptômes réduit de 31%.

Roche et Regeneron envisagent de partager le résultat de cette étude avec les autorités sanitaires, notamment aux Etats-Unis (FDA) et en Europe (EMA).

Roche, le numéro un mondial de l’oncologie, avait scellé en août un partenariat avec Regeneron pour développer, fabriquer et distribuer cette bithérapie mais aussi réaliser les démarches d’homologation auprès des autorités de santé en dehors des Etats-Unis.

