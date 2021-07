Suisse : Près de 1.200 lacs sont apparus à « la fin du petit âge glaciaire »

Près de 1.200 nouveaux lacs ont fait leur apparition dans les anciennes régions glaciaires des Alpes suisses, « depuis la fin du petit âge glaciaire vers 1850 », “preuve visible du changement climatique“, selon un nouvel inventaire réalisé par l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l’eau (Eawag), l’Université de Zurich et l’Office fédéral de l’environnement.

“Depuis la fin du petit âge glaciaire vers 1850, près de 1.200 nouveaux lacs ont fait leur apparition dans les anciennes régions glaciaires des Alpes suisses. 1.000 d’entre eux existent toujours aujourd’hui », révèle cette étude, précisant que « lorsque les champs de glace se retirent, ils laissent souvent derrière eux des dépressions et des barrages naturels; des bassins qui en se remplissant d’eau de fonte forment de nouveaux lacs ».

“Nous avons été surpris, d’une part par leur nombre impressionnant et, d’autre part, par leur formation beaucoup plus rapide, explique Daniel Odermatt, responsable du groupe de télédétection à l’Eawag, cité dans un communiqué présentant ses travaux.

“Au début du projet, nous avions tablé sur quelques centaines de lacs glaciaires”, souligne le chercheur, ajoutant que “180 se sont ajoutés rien qu’au cours de la dernière décennie“.

Daniel Odermatt souligne que cet inventaire constitue “un excellent point de départ pour observer et analyser l’influence du changement climatique sur les lacs glaciaires”.

Comme dans le reste des Alpes, les glaciers en Suisse fondent. La seule année dernière ils ont perdu 2% de leur volume, selon l’étude annuelle publié par l’Académie suisse des sciences.

Et même si l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète en-dessous de 2 degrés centigrades devait être couronné de succès, une étude de la prestigieuse école polytechnique fédérale de Zurich de 2019 estimait que deux tiers des glaciers alpins se seront évaporés.

“Une preuve visible du changement climatique dans les Alpes”, selon les chercheurs: entre 2006 et 2016, la rapidité de formation de nouveaux lacs glaciaires a augmenté de manière significative. En moyenne, 18 nouveaux lacs se sont formés chaque année et la zone aquatique a augmenté annuellement de plus de 400 mètres carrés.

En 2016, le plus grand lac mesurait 40 hectares même si l’essentiel des plans d’eau étaient inférieurs à un hectare.

L’inventaire complet a pu être réalisé grâce à des données accumulées depuis le milieu du XIXème siècle.

( Avec MAP )