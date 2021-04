Super League: Infantino blâme les “douze fondateurs”

Le président de la Fifa, Gianni Infantino a affirmé, mardi, que les douze clubs européens ayant lancé le projet de la Super League “devront subir les conséquences” de leur “rupture”.

Le patron de la Fifa, qui intervenait en ouverture du congrès annuel de l’UEFA, a ajouté qu’il n’y a “pas le moindre doute” que l’instance dirigeante du football mondial, “désapprouve fortement” ce projet, qualifiant ce dernier de “club fermé” et “dissident des institutions existantes”.

“Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors”, a-t-il insisté, brandissant une nouvelle fois la menace de l’exclusion de ces clubs et de leurs joueurs de toutes les compétitions nationales et internationales. En revanche, le président du Real Madrid Florentino Perez, patron la structure chargée de concrétiser le projet de Super League, a assuré mardi qu’aucun club fondateur de cette nouvelle compétition ne serait exclu de la Ligue des champions.

“Ça n’arrivera pas. Je ne veux pas détailler les motifs légaux, mais ça n’arrivera pas, c’est impossible”, a estimé M. Perez dans l’émission télévisée El Chiringuito. Douze grands clubs européens ont officialisé le lancement de la “Super League”, une compétition privée vouée à concurrencer la Ligue des champions organisée par l’UEFA.

Il s’agit de AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et de Tottenham qui se sont unis en tant que clubs fondateurs. Par ailleurs, le président du Real Madrid a été désigné président de cette nouvelle compétition de football.

Selon ses initiateurs, la “Super League” fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière opposant 20 clubs, quinze d’entre eux (“les clubs fondateurs”, les 12 cités et trois supplémentaires restant à déterminer) étant qualifiés d’office chaque année et les cinq autres choisis “à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente”.

