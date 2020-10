SUPINFO Maroc devient Maroc Ynov Campus

IDG, titulaire de la marque SUPINFO au Maroc a conclu un nouvel accord pour 10 ans avec le groupe d’enseignement français YNOV CAMPUS.

Cette annonce des dirigeants de l’institution fait suite à la signature d’un partenariat pédagogique avec le groupe français Ynov Campus pour ses écoles de RABAT et CASABLANCA.

Double diplomation et mobilité restent évidemment dans cette nouvelle offre. Alors pourquoi changer ?

Tout d’abord, YNOV CAMPUS est dans le TOP 10 des groupes d’enseignement supérieur français. C’est le leader spécialisé dans l’enseignement des filières digitales avec près de 6 000 étudiants. Le groupe YNOV est présent en France à travers six campus à Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse.

Évoluant dans des campus ultra modernes, les étudiants bénéficient d’enseignements multi-format de type présentiel ou distanciel et travaillent en pédagogie par projets. L’institution délivre essentiellement des Titres de niveau 7, niveau le plus élevé et reconnu par l’état français.

« L’offre de formations est plus large avec 6 bachelors et 18 Mastères. Le digital n’est plus limité à l’informatique. Nous pourrons accueillir des étudiants de profils différents, plus intéressés par les formations créatives et répondre à la demande de tous les nouveaux métiers émergeants » commente Amine Zniber, Directeur Régional Maroc. La formation pédagogique proposée aux étudiants pour cette rentrée universitaire 2020/2021 est, par ailleurs, toujours conforme au programme accrédité par le Ministère de l’enseignement supérieur marocain.

« La demande de formation explose dans tous les domaines connexes au digital, Les domaines de l’informatique se sont élargis (Cloud, développement, Data, cybersécurité), la 3D et l’industrie du jeux vidéo explose, l’audiovisuel et la création digitale doivent faire face à une énorme demande. Les entreprises du monde entier recherchent des nouveaux talents et vite ! Notre volonté de développer notre offre au Maroc est forte et l’occasion de signer cet accord avec IDG- Supinfo Maroc intervient dans un tining parfait pour nous.» déclare Lionel Desage le PDG d’YNOV CAMPUS.