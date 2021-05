Syrie: incendie maitrisé à bord d’un pétrolier

Un incendie déclenché à bord d’un pétrolier au large de la raffinerie de Banias, dans le nord-ouest de la Syrie, en raison d’une “panne technique” a été maitrisé dimanche, ont rapporté les médias.

“Une panne technique dans l’un des moteurs d’un pétrolier stationné au large des côtes de la ville de Banias a provoqué un petit incendie et l’apparition d’une trainée de fumée noire”, a précisé la même source.

L’incendie a “été immédiatement maitrisé” par l’équipage du pétrolier et n’a pas causé de dommages.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a, quant à lui, fait état d’une “explosion à bord d’un pétrolier vide alors qu’il était en cours de réparation”.

“Il s’agit du même +pétrolier iranien+ ayant pris feu le 24 avril lors d’une attaque non revendiquée ayant fait trois morts, dont deux membres de l’équipage”, indique le directeur de l’OSDH, relayé par les médias. En février 2020, quatre sites pétroliers et gaziers dans la province centrale de Homs avaient été attaqués par des drones armés, provoquant des incendies et des dégâts matériels.

( Avec MAP )