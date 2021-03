Tanger: Inauguration du centre d’écoute et d’orientation de l’INAS et d’un espace multifonctionnel de la femme

La ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali, a procédé, lundi à Tanger, à l’inauguration du centre d’écoute et d’orientation de l’Institut national de l’action sociale (INAS) et de l’espace multifonctionnel de la femme de Branes.

Créé dans le cadre d’un partenariat avec la direction provinciale de l’Education nationale à Tanger-Assilah, le centre d’écoute et d’orientation de l’INAS vise à contribuer à la lutte contre la déperdition scolaire et à offrir le soutien psychologique et social aux élèves des établissements scolaires de la préfecture de Tanger-Assilah. S’exprimant à cette occasion, la ministre a souligné que cette structure jouera un rôle important dans la lutte contre l’abandon scolaire, en particulier chez les filles, notant que les lauréats de l’INAS, qui constitue un établissement unique en son genre au Maroc, s’intègrent facilement dans le marché de l’emploi, ce qui reflète l’importance de la formation dans le domaine de l’action sociale.

Mme El Moussali a, à cet égard, affirmé l’engagement de son département à augmenter le nombre des diplômés de l’Institut et à renforcer le rôle de cet établissement dans la promotion de la formation et la recherche scientifique dans le domaine de l’action sociale, vu que plusieurs métiers d’avenir sont intimement liés à l’action sociale.

“L’action sociale aux niveaux national et international devrait constituer à l’avenir un défi majeur en matière d’emploi, puisque les professions liées à l’handicap et à la violence à l’égard des femmes, des enfants ou des personnes âgées auront besoin de cadres formés dans des filières spécifiques, et l’INAS est actuellement pionnier dans ce domaine”, a-t-elle estimé, relevant que le ministère oeuvre pour le développement du travail au sein de l’Institut, le rehaussement de la qualité des formations dispensées et la diversification de l’offre de formation.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l’INAS, Youssef Mazouz, a relevé que ce centre entend présenter aux élèves des établissements scolaires situés à la préfecture de Tanger-Assilah le soutien psychologique, social et juridique nécessaire, à travers la mobilisation des bénévoles de l’Institut, notant que cette structure devrait permettre aux étudiants de l’Institut de mettre en pratique leur savoir-faire et leurs compétences dans le domaine de l’action sociale.

Pour sa part, le directeur provincial de l’Education nationale à Tanger-Assilah, Rachid Rayane, a précisé que l’ouverture de ce centre s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en particulier les projets relatifs au soutien social et à l’orientation scolaire, notant que cette structure s’assigne pour objectif majeur de communiquer avec les établissements scolaires de la préfecture, via les cellules de veille, pour assurer le suivi et l’accompagnement psychologique et social des élèves, et ce afin de lutter contre la déperdition scolaire.

Le responsable a, dans ce cadre, salué cette initiative louable, lancée par l’INAS en partenariat avec la direction provinciale de l’Education nationale, notant qu’il est prévu que les cellules de veille soient généralisées, dans les années à venir, sur tous les établissements scolaires de la préfecture.

Concernant l’espace multifonctionnel de la femme de Branes, créé dans le cadre du programme “Tanger métropole”, en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), il vise à offrir des services d’accueil, d’écoute, d’orientation, de conseil juridique et d’hébergement temporaire au profit des femmes en situation difficile, tout en leur offrant l’accompagnement sanitaire, psychologique, social et juridique nécessaire, et leur permettant d’acquérir des connaissances dans les domaines juridique, des droits, de l’égalité et de genre social.

Pour la ministre, cet espace s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration de Marrakech sur la lutte contre la violence faite aux femmes, signée le 8 Mars 2020 lors d’une cérémonie présidée par SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), notant que cette initiative humanitaire vise à offrir les prestations d’accueil, d’orientation, de médiation et de communication familiale au profit des femmes en situation difficile, ainsi que leur sensibilisation à l’égalité des sexes et la prévention de la violence.

De son côté, la présidente de l’association d’appui à l’espace multifonctionnel de la femme, Chaibia Balbzioui Alaoui, a fait savoir que cet espace vise à présenter des services d’accueil, et de soutien psychologique, social et juridique aux femmes en situation difficile, ainsi qu’à renforcer leur autonomisation économique, à travers notamment l’appui à l’auto-emploi et la prestation de formation dans plusieurs spécialités, en particulier la “cuisine et la pâtisserie” et “la digitalisation”, notant qu’une cellule de suivi et d’accompagnement de la création de projets a été mise en place au sein du centre, en vue d’encourager les bénéficiaires à capitaliser sur leurs compétences et leurs talents et à se lancer dans l’entrepreneuriat.

Mme Balbzioui Alaoui a relevé qu’environ 100 femmes bénéficient des formations offertes par cet espace, notant qu’une caravane d’accompagnement des femmes en situation difficile sera lancée prochainement, sous le signe “le numérique, un pilier de l’insertion économique de la femme”, à même de renforcer la coordination entre les centres de la femme aux niveaux régional et national.

Ce centre comprend notamment un espace d’accueil, une salle de formation, un local commercial dédié aux activités génératrices de revenus (AGR), une salle de sport, une crèche, un parc de jeux, une salle d’enseignement préscolaire, un espace d’écoute et d’orientation, une salle d’infirmerie, un local de stockage et un dortoir pour les femmes.

( Avec MAP )