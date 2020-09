Tanger: Le suspect principal dans un crime d’homicide volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur déféré devant le parquet général

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a déféré, lundi, devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel le suspect principal dans un crime d’homicide volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur, et ce après la fin de l’enquête préliminaire et l’écoulement du délai de la garde à vue.

Le suspect, qui a été interpellé dans la nuit du vendredi, est poursuivi en état d’arrestation notamment pour crime d’homicide volontaire sur un mineur avec attentat à la pudeur.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger avaient interpellé un individu âgé de 24 ans, employé dans la zone industrielle de la ville, soupçonné d’avoir commis le crime. La famille de l’enfant avait avisé les services de Sûreté de la disparition d’un mineur de 11 ans, lundi 7 septembre, avant que les recherches et investigations ne révèlent qu’il s’agit d’une disparition à caractère criminel.

Les recherches et le diagnostic menés par la police judiciaire, appuyée par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont abouti à l’identification du suspect, qui réside près du domicile de la victime, avant qu’il ne soit interpellé et dirigé vers le lieu où il s’est débarrassé de la dépouille.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le mis en cause a emmené la victime dans un appartement qu’il loue dans le même quartier résidentiel, l’a agressée sexuellement et commis l’homicide volontaire, au même jour et à la même heure, avant de procéder à son enterrement aux alentours de son domicile.

Trois autres individus, colocataires du suspect, ont également été arrêtés pour dissimulation de crime commis, pour ne pas avoir dénoncé les faits en reconnaissant leur ami sur les séquences vidéo largement diffusés dans le cadre des procédures d’investigation.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel a déféré les suspects devant la première chambre d’instruction de cette Cour pour complément d’enquête.