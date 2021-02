Tanger: Une importante affluence des citoyens pour recevoir la deuxième dose du vaccin anti Covid-19

Les citoyens ont afflué en masse vers les centres de vaccination, au niveau de la direction provinciale de la Santé de Tanger-Assilah, pour recevoir la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19.

Les centres et stations de vaccination, aménagés par la direction provinciale de la Santé en coordination avec les autorités locales, ont commencé, ce vendredi, à administrer la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus, avec la mise en place de mesures organisationnelles bien ficelées, et ce dans le strict respect des mesures préventives en vigueur, dont l’obligation du port du masque, la distanciation sociale et le marquage au sol. Selon les données de la direction régionale de la Santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, plus de 39.000 personnes ont bénéficié de la première dose du vaccin au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, dont 26.000 sont âgées de plus de 65 ans.

Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, plus de 161.000 personnes ont reçu la première dose du vaccin anti Covid-19, dont 121.000 sont âgées de plus de 65 ans, tandis que le reste des bénéficiaires sont les professionnels en première ligne de la lutte contre la pandémie.

La MAP s’est arrêtée de près sur l’affluence des dizaines de citoyens de plus de 75 ans vers la station de vaccination aménagée au niveau de la salle couverte Dradeb à Tanger, pour recevoir la deuxième dose du vaccin.

“L’opération de vaccination, depuis son lancement, se déroule dans de bonnes conditions avec une organisation bien établie, et ce conformément au protocole sanitaire en vigueur”, a souligné Farida El Bakkali Al Qasimi, une infirmière qui supervise l’administration du vaccin à cette station, notant que le taux de vaccination dans cette station a atteint 80% des personnes concernées.

Elle a appelé les citoyens à la nécessité de recevoir à temps la deuxième dose du vaccin, à même d’atteindre l’immunité contre le virus, soulignant l’importance de continuer à respecter les mesures de prévention et les gestes barrières préconisés par les autorités sanitaires.

Le ministre de la santé, Khaled Ait Taleb, avait annoncé, jeudi, que les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier, à partir de ce vendredi, de la deuxième dose du vaccin, relevant que grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi, le Maroc a acquis une quantité suffisante de vaccins anti-covid pour pouvoir vacciner plus de 80% de la population et partant atteindre l’immunité collective.

M. Ait Taleb avait précisé que la population cible de la campagne nationale de vaccination a été élargie d’une manière graduelle en fonction de la réception des nouveaux lots de vaccins, appelant les citoyens à adhérer pleinement à cette opération, dans le respect des mesures préventives en vigueur, du fait que l’immunité n’est pas acquise entre la première et la seconde dose du vaccin.

( Avec MAP )