Taqa Morocco: Nouvelles nominations au directoire

Le Conseil de Surveillance de Taqa Morocco, réuni le 22 décembre 2021, a décidé de nommer deux nouveaux membres du directoire et renouveler les mandats d’autres membres.

« Le Conseil a pris acte de l’arrivée à terme des mandats de membres du directoire de Fadoua Moutaouakil, Omar Alaoui M’hamdi, Abdelkader Hilmi et Khalid Benghanem et a décidé de renouveler les mandats de membres du directoire, pour une durée de six années avec effet du 22 décembre 2021, de M. M’hamdi, directeur général adjoint et directeur du Pôle Finance et Business Développement et Mme Moutaouakil, directrice du Pôle Stratégie et Risk Management », indique un communiqué de Taqa Morocco.

Il a décidé aussi de nommer deux nouveaux membres du directoire, pour une durée de six années avec effet du 22 décembre 2021, Fatima Bendahbia et Said El Mamouni, relève la même source.

Mme Bendahbia, qui rejoint le directoire de Taqa Morocco, occupe actuellement le poste de directrice générale de la Centrale Thermique de Jorf Lasfar. Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, en génie mécanique, option énergétique, de l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs, d’un DESS en Ressources Humaines de l’institut d’Administration des Entreprises de l’Université Robert Schuman de Strasbourg et d’un MBA en Management International de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Elle a débuté à l’ONEE puis a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de Taqa Morocco, un parcours professionnel de plus de 28 ans, à des postes de responsabilités dans les directions Stratégie et Planification de la maintenance, Ressources Humaines et Pôle Technique et ingénierie.

M. El Mamouni est le directeur juridique exécutif et le secrétaire du directoire de Taqa Morocco. Diplômé en études supérieures en droit des affaires de la Faculté de Droit de Rabat, il a dirigé au cours de ces 28 dernières années les directions juridiques de nombreuses entreprises marocaines et multinationales cotées en bourse et opérant essentiellement dans l’industrie.

