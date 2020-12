Tempête Bella : Cinq départements français placés en vigilance orange

Cinq départements du Sud de la France ont été placés en vigilance orange en raison d’un épisode neigeux causé par la tempête Bella qui sévit sur les îles britanniques et déborde sur l’Hexagone, a annoncé dimanche Météo-France.

Cet épisode neigeux concerne notamment les départements de l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme qui ont été placés en vigilance orange neige-verglas.

Prévu à partir de dimanche après-midi et devant se prolonger jusqu’à lundi, cet épisode neigeux est susceptible de perturber notablement la circulation routière.

Il sera accompagné de vents violents qui souffleront dimanche en journée dans le Nord-Ouest puis en soirée du Sud-Ouest au Nord-Est. Les rafales atteindront 80 à 100 km/h dans les terres, 100 à 120 km/h sur le littoral, selon Météo France.

En début de journée, des pluies continues modérées vont gagner les Pays de la Loire, les Charentes et l’Île-de-France en cours de matinée. L’après-midi, le front se décalera de la Nouvelle-Aquitaine au Centre, la région parisienne et les Ardennes, puis du Sud-Ouest au Nord-Est le soir.

La limite pluie-neige se situera vers 800 m sur le Massif central, où une couche de neige de 10 à 20 cm est attenue.

Les températures vont également chuter. Elles iront de – 4 à 1 degrés sur la moitié est et le sud-ouest du pays, de 1 à 5 sur le nord et l’ouest. Les maximales varieront entre 3 et 8 degrés dans l’Est et le Massif central, entre 7 et 12 ailleurs, jusqu’à 14 sur le sud de l’Aquitaine et la Corse.

Ces mauvaises conditions météorologiques ont provoqué des incidents sur le réseau public de distribution électrique et des coupures d’électricité.

Ainsi, un peu plus de 12.000 foyers étaient privés d’électricité dimanche matin en Bretagne et en Normandie, à la suite du passage de la tempête Bella, a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis.

( Avec MAP )