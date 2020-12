Tenue de la 1ère réunion du Conseil d’affaires maroco-saoudien au Conseil des Chambres saoudiennes

Le Conseil d’affaires maroco-saoudien au Conseil des Chambres saoudiennes a tenu sa première réunion du côté saoudien, mardi au siège de cette instance.

Cette réunion a été consacrée à la présentation du plan que le Conseil a établi pour promouvoir les investissements maroco-saoudiens et doper les flux commerciaux entre les deux pays.

Lors de cette session, le secrétaire général du Conseil des Chambres saoudiennes, Khaled Othman Al-Yahya a affirmé que l’instance oeuvre à appuyer les Conseils d’affaires mixtes via nombre de programmes et plans afin de leur permettre de jouer pleinement leurs rôles, d’étendre l’éventail de leurs investissements et de prospecter des opportunités commerciales conformément à la vision 2030 de l’Arabie Saoudite, selon l’Agence de presse saoudienne.

Il a également souligné le rôle important des Conseils d’affaires pour réaliser les objectifs stratégiques de l’économie saoudienne, particulièrement la promotion des secteurs non pétroliers, saluant la contribution importante du Conseil d’affaires maroco-saoudien au développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

De son côté, le président du Conseil d’affaires maroco-saoudien, Ali Borman Al-Yami a indiqué que le Conseil vise à augmenter la part des exportations saoudiennes et leur acheminement vers toutes les régions du Maroc, ce qui est une priorité des stratégies du Conseil.

Cette réunion, a-t-il ajouté, entend accomplir des performances distinguées dans le cadre des échanges commerciaux entre les deux pays, à travers un effort d’investissement maroco-saoudien qui est en train de se développer dans tous les domaines.

