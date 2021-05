TGR : déficit budgétaire de 22,5 MMDH à fin avril 2021

Dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques, la Trésorerie Générale du Royaume a révélé un déficit budgétaire de 22,5 MMDH au titre de la fin avril 2021.

La Trésorerie Générale du Royaume a publié, dimanche 16 mai, le bulletin de statistiques des finances publiques à fin Avril 2021. Il en ressort que les recettes ordinaires ont baissé de 12,3%. Celles-ci sont portées principalement par la baisse des impôts directs de 4,4% et des recettes non fiscales de 66,9%, conjuguées à la hausse des droits de douane de 21,1%, des impôts indirects de 7,7% et des droits d’enregistrement et de timbre de 4,3%.

En ce qui concerne les dépenses globales, elles ont enregistré une diminution de 1,5% résultant notamment, selon la même source, de l’augmentation des dépenses de biens et services de 2,4%, de la hausse des charges en intérêts de la dette de 4,7% et des émissions de la compensation de 111,1%, ainsi que de la baisse des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscales de 20,1% et des dépenses d’investissement de 21%.

Le bulletin a dévoilé que sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir un solde ordinaire négatif de 10,9 MMDH contre un solde ordinaire positif de 5,3 MMDH un an auparavant. Le Trésor enregistre un déficit de 22,5 MMDH, avec un solde positif de 12,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 3,4 MMDH à fin avril.