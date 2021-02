The Business Year : Publication du premier rapport ‎sur l’économie marocaine

Intitulé « The Business Year : Morocco 2020/21 », le travail de recherche revient sur les ‎avancées économiques du Royaume du Maroc. Publié en partenariat avec l’AMDIE et ‎l’AmCham, il constitue un véritable outil d’éclairage sur le potentiel d’une économie, ‎définitivement tournée vers l’avenir.

The Business Year publie le premier rapport économique Focus Maroc. Intitulé « The Business ‎Year : Morocco 2020/21 », ce zoom sur les avancées économiques du Royaume du Maroc a été ‎réalisé en partenariat avec l’Agence marocaine pour le développement des investissements et des ‎exportations (AMDIE), ainsi qu’avec la Chambre de commerce américaine (AmCham). ‎

The Business Year: Morocco 2020/21 comprend plus de 100 entretiens dans lesquels, avec ‎hommes politiques, chefs d’entreprises, dirigeants les plus en vue décryptent l’économie du ‎Maroc, les stratégies clés et l’avenir économique du pays, fournissant ainsi un éclairage pour les ‎investisseurs.‎

Le Maroc est le premier pays nord-africain qui fait l’objet d’un rapport économique The ‎Business Year, un choix qui reflète la proéminence croissante du pays en tant que « gateaway » ‎vers l’Afrique et pont économique vers l’Europe. ‎

Notons que les recherches, menées dans le cadre ce rapport, ont été réalisées dans un contexte ‎économique et politique dynamique, avec notamment un remaniement ministériel en octobre ‎‎2019, la clôture du plan d’accélération industrielle, les discussions autour des principales lignes ‎directrices du projet de loi de finances 2020, et les débuts de la pandémie de la COVID-19.‎

Les échanges commerciaux ont connu une baisse, soit un impact direct de la crise sanitaire ‎mondiale. Le Maroc, n’y a pas réchappé, à l’instar de très nombreuses économies mondiales. Le ‎royaume a en effet connu une diminution substantielle des arrivées de touristes et du pouvoir ‎d’achat de la communauté locale.‎

Un plan économique d’urgence a été mis en place pour pallier aux effets de la crise et maintenir ‎les fondamentaux économiques du pays, afin de garder le cap et d’assurer une relance ‎économique effective Post COVID. ‎

‎« La crise Sanitaire que nous traversons actuellement a mis de très nombreuses économies à ‎rude épreuve. Sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, ‎nous avons pu mettre en place tous les mécanismes nécessaires, en un temps record, pour palier ‎à l’impact de ce séisme pandémique. Il a indéniablement plus ou moins impacté de nombreux ‎secteurs au Maroc, mais la singularité de notre économie, sa résilience, la mobilisation de toutes ‎les parties prenantes publiques et privées ont révélé une réelle capacité à agir en « team Maroc » ‎et a révélé au monde entier la force de notre marque économique. C’est ce qui transparaît ‎d’ailleurs dans le rapport de The Business year », explique Hicham Boudraa, Directeur général ‎par intérim de l’AMDIE. ‎

‎« Les recherches les plus récentes que nous avons menées au Royaume du Maroc, en ‎coopération avec la prestigieuse Agence marocaine pour le développement des investissements ‎et des exportations (AMDIE), ont subi l’impact de COVID-19. Alors que, habituellement, on ‎organise des rencontres en face à face avec les chefs d’entreprises marocaines, cette fois ci nous ‎avons conduit nos entretiens en ligne, et nous avons compris les défis, les opportunités, et, ‎surtout, la résilience de ces entreprises. The Business Year : Morocco 2020/21 est un guide ‎essentiel pour bien comprendre tous les secteurs clés de l’économie locale, et c’est un outil ‎incontournable pour tous ceux qui veulent faire du business en Afrique du Nord. » Ayse ‎Valentin, Chef D’entreprise, The Business Year.‎

Les différents intervenants dans ce rapport inédit, reviennent, en effet, sur la dynamique ‎économique mise en place sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les plans sectoriels ‎ambitieux et avant-gardistes ainsi que sur la résilience d’une économique en plein ‎développement. ‎

L’équipe de journalistes a eu des entretiens avec les plus grands opérateurs économiques du pays ‎ainsi que les grands décideurs. Cette publication inédite est disponible sur Bloomberg Terminal, ‎Refinitiv Eikon, FactSet, Dow Jones Factiva, Google Books et PressReader, ainsi que sur ‎thebusinessyear.com.‎