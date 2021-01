TikTok renforce la sécurité de ses jeunes utilisateurs

TikTok a modifié mercredi sa politique de confidentialité de ses jeunes utilisateurs (13 à 15 ans), une annonce qui survient quelques jours après que plusieurs personnes ont accusé l’algorithme de la plateforme de favoriser l’accès à des vidéos sexualisées incluant des mineurs.

“Dès aujourd’hui, les paramètres de confidentialité par défaut de tous les utilisateurs de TikTok âgés de 13 à 15 ans passeront automatiquement en mode Privé. Concrètement, cela signifie que seuls les abonnés acceptés par ces utilisateurs pourront visionner leurs vidéos”, a expliqué le réseau chinois dans un communiqué.

Cette nouvelle mesure s’accompagne d’autres changements pour renforcer la sécurité en l’occurrence, le téléchargement des vidéos de ces utilisateurs n’est plus possible et seuls leurs “amis” peuvent laisser des commentaires. Pointée du doigt par la passé pour des contenus qui sexualisent les mineurs, la plateforme avait déjà supprimé la messagerie directe pour les utilisateurs de moins de 16 ans et lancé des procédures de contrôle familial.

( Avec MAP )