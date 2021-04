Tiznit : Akhannouch et Fettah Alaoui s’enquièrent de la mise en œuvre du programme du développement de la vallée d’Ait Mansour

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui ont effectué samedi, une visite de terrain dans la vallée d’Ait Mansour au niveau de la commune territoriale d’Affella Ighir (province de Tiznit) .

A cette occasion, la délégation a pris connaissance de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de développement de la vallée reconnue pour ses potentialités agro-touristiques et le savoir-faire ancestral. Elle compte une population de 2500 habitants et s’étend sur 140 ha.

La vallée connaissait un état de dégradation au niveau de ses infrastructures et de ses ressources menaçant sa durabilité et les intérêts de ses habitants.

Le projet de réhabilitation de la vallée d’un coût global de 167 MDH, porte sur la promotion touristique via l’aménagement de sentiers et de hubs, la mise à niveau des établissements existants et la mise en place de nouvelles structures d’accueil touristique dans la vallée et autre action de promotion touristique et d’accompagnement de jeunes actifs dans la zone de la vallée.

Il s’agit aussi de la mise à niveau de la vallée au niveau des aménagements hydroagricoles, de foncier, de nettoyage de touffes du palmier dattier ainsi que l’accompagnement du tissu coopératif agricole.

Il est question également de la protection de la vallée contre les inondations à travers des aménagement spécifiques ainsi que l’assainissement et le curage des écoulements, ainsi que l’amélioration de la route principale à l’intérieur de la vallée.

Les travaux d’aménagement Hydro-agricole relatifs à la réhabilitation des périmètres de Petite et Moyenne Hydraulique de la vallée d’Aït Mansour d’un investissement de 5,10 Mdhs ont pour objectif l’amélioration de l’efficience des réseaux d’irrigation et la protection des terres agricoles et ouvrages hydrauliques dans la vallée. Et ce à travers la construction et revêtement du réseau d’irrigation « Seguias » sur 10 000 ml, la construction, réhabilitation et étanchéisation de 10 bassins d’accumulation des eaux d’irrigation ainsi que le captage et protection de 10 sources d’eau.

Le projet d’aménagement antiérosive d’une superficie de 325 ha et d’un coût global de 5,39 Mdhs, profitera aux douars de Afilal, Gdourt et Ager Nimlalt.

Les travaux de protection des terres agricoles et des ouvrages hydrauliques aux berges de la vallée d’Aït Mansour d’un montant de 22,5 Mdhs, consiste en la protection des terres agricoles et les parties dégradées au niveau des berges de la vallée par une protection mécanique (Gabion) ainsi que la correction des pentes des ravins contre l’érosion hydrique et la protection des ouvrages hydrauliques.

Le grand projet de mise à niveau de la vallée de Ait Mansour porte également sur l’aménagement touristique du site Talat Yssi, porté par la Société de Développement Régional du Tourisme de Souss-Massa ainsi que l’école au champ relative à la production des légumes biologiques et plantes aromatiques et médicinales par l’approche des Polinisateurs sauvages installée au niveau du Douar Talat – Commune territoriale Afella Ighir. Le montant des actions de l’école au champ depuis 2020 s’élève à 54.260,00 Dhs. Elles visent à protéger les pollinisateurs et la biodiversité, à faire face aux changements climatiques, à augmenter les rendements et à améliorer les revenus des agriculteurs.

La délégation ministérielle a visité des parcelles agricoles exploitées par les coopératives de service et pris connaissance des opérations de nettoyage de la vallée et de valorisation des déchets de palmier dattier en biocomposte. Le montant des actions relatives à l’accompagnement à la mise à niveau du tissu coopératif agricole de la vallée Ait Mansour s’élève à 2 MDH.

Il s’agit notamment, de l’organisation de journées de formation et de sensibilisation, la mise en place d’une école au champ, l’acquisition de matériel et outillages agricoles pour le nettoyage des touffes ou encore l’accompagnement et équipement des coopératives de service.

Plusieurs conventions ont été signées en marge de la visite de M.Akhannouch et Mme Fettah Alaoui. Il s’agit d’une convention entre l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) et cinq (05) coopératives de services et d’une convention spécifique portant sur l’appui à la mise en place des coopératives de services entre le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale.

Une convention de partenariat portant sur la gestion et entretien des équipements touristiques réalisés au niveau de la vallée Issi Ait Manssour a été conclue entre la Société de Développement Régional du Tourisme de Souss-Massa et la commune territoriale de Afella Ighir et la coopérative Ouguass, en marge de la visite au projet d’aménagement touristique du site Adad dans la commune territoriale Affella Ighir.

Enfin, dans le cadre de cette visite, des opérations de distribution de matériel de lutte contre les incendies, de fours améliorés et de ruchers ont été menées.

A noter que le début de cette visite a été marqué par l’inauguration de pistes rurales permettant le désenclavement du Douar Ayeghd, en le liant à la RP 1900 sur une longueur de 2 km pour un coût global de 2,49 Mdhs.

Lors de cette visite, les deux ministres étaient accompagnés du Wali de la région de Souss-Massa, du Président de la région, du Gouverneur de la province de Tiznit et d’une importante délégation de responsables des deux ministères.

( Avec MAP )