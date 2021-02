Tiznit: Interpellation d’un individu soupçonné de coups et blessures entraînant la mort (DGSN)

Les éléments de la police judiciaire exerçant au district provincial de Sûreté de Tiznit ont interpellé, vendredi, un individu sans-abri, aux antécédents judiciaires âgé de 53 ans, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures entraînant la mort.

Les éléments de la police judiciaire de Tiznit avaient entamé, vendredi, les procédures de constatation de la dépouille d’un sans-abri, portant des traces de violence et ce, dans une zone déserte sur la route de Guelmim, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches et investigations techniques menées sur le terrain ont abouti à l’identification de l’identité de la victime, ainsi que celle du mis en cause, qui a été interpellé près du lieu du crime. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les motifs de cet acte criminel, conclut la DGSN.

Avec MAP