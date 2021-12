Tornades dans l’Etat du Kentucky: 64 morts

Au moins 64 personnes ont trouvé la mort lors du passage de tornades dans le seul État américain du Kentucky, selon un nouveau bilan provisoire fourni lundi.

Ce bilan porte à au moins 78 le nombre de tués dans le sud et le centre des Etats-Unis lors de cet épisode météorologique.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur de Kentucky, Andy Beshear, a indiqué que le décompte le plus précis faisait ce matin état de 64 morts parmi les habitants du Kentucky.

Il a dit s’attendre à ce que ce chiffre augmente pour atteindre « plus de 70, peut-être même 80« . Les personnes décédées avaient entre 5 mois et 86 ans, a dit M. Beshear. En outre, 14 morts ont été enregistrés dans les Etats voisins du Tennessee, de l’Illinois, du Missouri et de l’Arkansas.

Dans le Kentucky, la petite ville de Mayfield a été très durement frappée par la tornade, notamment une usine de bougies entièrement détruite et où les autorités redoutaient un très lourd bilan.

Selon le gouverneur, 94 des employés de cette usine « sont vivants et ont été retrouvés » sur les 110 qui y travaillaient vendredi soir. Mais 8 personnes y sont décédées et 8 restent disparues, a-t-il précisé.

