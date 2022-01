Tourisme : Entre fermeture, opération de charme et relance

Par Mouhamet NDIONGUE

Aziz Akhennouch, qui a été élu Premier ministre il y a 100 jours, a donné sa première interview, hier soir, et a été interrogé sur plusieurs sujets d’actualité dans une émission diffusée en direct sur les deux chaînes nationales. Le premier ministre s’est prononcé sur ce qui constitue le débat très tendu et qui secoue le secteur du tourisme : la fermeture des frontières. Au moment où le chef du gouvernement se prononçait sur cette problématique qui a eu lieu à la suite de la propagation de la mutation du coronavirus Omicron, le Maroc déroule une opération de charme, à Madrid, tandis qu’Agadir se prépare pour une « imminente » ouverture des frontières.

La décision de fermer les frontières a été « prise à temps » pour faire face à la menace que représentait la variante Omicron, dont la « vitesse de transmission » par rapport à la variante Delta n’était pas connue, a expliqué le Premier ministre Aziz Akhannouch dans l’émission spéciale, diffusée mercredi, le 19 janvier 2022.

La décision de fermer les frontières a été prise sur la base des recommandations du Comité scientifique. L’objectif est de « gagner du temps » pour retarder la propagation de la nouvelle variante jusqu’à ce qu’elle soit mieux maîtrisée scientifiquement, a expliqué Akhannouch.

« Au gouvernement, nous comprenons le sort des secteurs touchés par la fermeture des frontières, notamment le tourisme. Ce dossier est sur la table du gouvernement, mais personnellement, je reste optimiste sur ce point », a-t-il déclaré le Premier ministre, sans donner plus de détails sur une éventuelle réouverture des frontières.

Opération de charme à Madrid

Depuis hier, 19 janvier 2022, 107 pays et destinations de voyage se sont présentés aux voyagistes et aux représentants des médias lors de la 42e Feria Internacional de Turismo (FITUR) à Madrid. Le Maroc est également représenté avec un stand au salon. L’Office Marocain du Tourisme (ONMT) gère l’exposition et est chargé de promouvoir le pays auprès des touristes potentiels. Le pavillon ONMT fait environ 100 m2. Le Directeur Général de l’ONMT, Adel El Fakir, a souligné l’importance d’« être présent à la FITUR »

Au FITUR, selon El Fakir, le Maroc « a déployé une nouvelle task force pour mieux faire connaître la destination du Maroc et se préparer à une relance (touristique) ». El Fakir a souligné que l’ONMT entend, « améliorer encore l’accessibilité, y compris le transport aérien, et de rétablir au plus vite les liaisons aériennes avec le Maroc »

L’Espagne est un marché très important pour le secteur touristique marocain. On voudrait faire venir au Maroc en moyenne 2,2 millions de touristes de la région ibérique par an. Les touristes espagnols représentent environ 17% de tous les visiteurs, le deuxième marché touristique le plus important pour le Maroc après la France. Des représentants des principales chaînes hôtelières marocaines ainsi que des deux compagnies aériennes marocaines Air Arabia et Royal Air Maroc sont également présents sur le stand de l’Office National du Tourisme.

Agadir déjà dans la relance !

Si du côté de Madrid, le Maroc lance une nouvelle conquête aux touristes, Agadir se prépare déjà pour en accueillir le maximum. Ainsi, le Conseil communal d’Agadir a tenu, une réunion avec les professionnels du tourisme pour faire le point sur la situation du secteur et l’état d’avancement des chantiers lancés pour renforcer le positionnement et l’attractivité de la ville.

Présidée par le premier vice-président du Conseil, Mustapha Bouderka et des représentants de la Société Agadir Souss – Massa Aménagement, cette rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé sur les projets d’aménagement que connaît la zone touristique, dans le cadre du programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024).

La réunion a été une occasion pour le Conseil de débattre de plusieurs propositions et interrogations formulées par les acteurs touristiques de la ville.

La fin de certains chantiers touristiques est prévue avant les prochaines vacances d’été, selon les données présentées lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de l’approche participative adoptée par le Conseil communal d’Agadir avec les différents acteurs économiques de la ville.