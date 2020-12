Tourisme : Guelmim-Oued Noun vise l’international

La crise covid était un coup dur pour le secteur touristique à Guelmim-Oued Noun, pilier de la région. Pour palier les effets négatifs engendrés par le coronavirus, la région table sur plusieurs projets pour amorcer une dynamique locale, en vue de faire émerger un tourisme durable au niveau de la destination « Guelmim Oued Noun » à l’international.

Connue pour ses belles plages, ses oasis et ses kasbahs historiques, la région de Guelmim-Oued Noun se prépare pour redonner un nouveau souffle à son potentiel touristique, afin qu’il puisse contribuer au développement socio-économique local. C’est tout le but d’une visite de deux jours, qu’a effectué la ministre du Tourisme Nadia Fettah Alaoui, le weekend dernier, dans les provinces de Sidi Ifni et Guelmim, pour s’enquérir de l’état d’avancement du Programme de Développement Touristique, inscrit dans le cadre du Programme de Développement des Provinces du Sud ‘’Partie Guelmim’’.

La ministre s’est rendue ainsi à plusieurs sites touristiques, à savoir, la plage de Legzira, la Corniche de Sidi Ifni et la plage d’imim Turga et d’autres sites, pour identifier des projets plus grands et plus importants pour promouvoir le tourisme balnéaire dans cette région.

Nadia Fettah Alaoui a plaidé dans ce contexte pour l’encouragement de l’investissement dans le secteur du tourisme balnéaire dans cette région, connue pour ses belles plages et sites touristiques. Cette responsable en est sûre, le tourisme balnéaire est promis à un bel avenir dans la région de Guelmim-Oued Noun. Pour riposter à la crise actuelle du secteur touristique liée à la pandémie, le développement de la compétitivité et la valorisation des produits touristiques sont la solution pour la ministre.

Pour sa part, la présidente de Conseil régional, Mbarka Bouaida a souligné qu’un avenir prometteur attend le secteur touristique dans la région Guelmim-Oued Noun en appelant les investisseurs à exploiter les grandes ressources culturelles, naturelles et historiques de la région, en plus des deux aéroports (Guelmim et Tan-Tan) et de la route express Tiznit-Laâyoune, pour faire du tourisme un important levier du développement.

Dans ce sillage, une convention de partenariat pour le développement du tourisme naturel et rural a été signée, en vue de monter et réaliser des projets touristiques dans la commune d’Abayno (province de Guelmim) pour un montant de 70 millions de dirhams, afin d’aménager deux stations thermales dans cette commune et réaliser un hôtel, un café, un espace de repos, des espaces extérieurs et un parking. L’accord a été signé entre le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, le ministère du Tourisme, la wilaya de la Région, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, l’Agence du bassin hydraulique (ABH) de Draä-Oued Noun, en plus de la collectivité territoriale Abaynou.

Pour le Directeur Général de la SMIT, ces chantiers donneront une forte impulsion au développement touristique dans la Région mais leur concrétisation nécessite une implication de tous les partenaires et une définition d’une feuille de route concertée. De son côté, la ministre du tourisme espère que ces projets touristiques qui seront lancés dans la région, vont contribuer au développement escompté et constituer une source importante de création d’emplois, en vue de susciter l’engouement des touristes.

Le transport aérien aura donc un rôle à jouer pour atteindre cet objectif. D’ailleurs, le leader du transport aérien à bas coût dans la région, Air Arabia Maroc, a inauguré, ce lundi 21 décembre, une nouvelle liaison intérieure reliant Casablanca à Guelmim.

Le département du Tourisme souhaite ainsi créer une offre touristique qui repose sur l’accueil, l’information et l’orientation, l’hébergement, l’animation ainsi que la promotion, en concrétisation de la stratégie de promotion du secteur touristique dans la région de Guelmim-Oued Noun, connue pour son riche potentiel sur les plans du tourisme balnéaire et naturel.