Tourisme intérieur: Des chèques spéciaux pour réduire les frais de voyage

La ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui a indiqué, lundi à Rabat, que son département œuvre, en coordination avec ses partenaires, à mettre en place des chèques spéciaux pour réduire les frais de voyage et ce, afin d’encourager le tourisme intérieur.

Le ministère œuvre aujourd’hui, en pleine coordination avec les différentes parties concernées, à encourager le tourisme intérieur et en faire un levier pour la dynamisation du secteur, à travers l’élaboration d’une série de mesures comprenant des campagnes de promotion dans toutes les régions du Royaume, afin de booster la demande, a relevé Mme Fettah Alaoui, qui répondait à une question orale sur “le tourisme intérieur”, présentée par le groupe authenticité et modernité à la Chambre des représentants.

La responsable gouvernementale a souligné qu’en coordination avec l’Office national marocain du tourisme, une étude consacrée au tourisme intérieur a été réalisée, visant à comprendre le comportement d’achat d’un produit artistique chez le client marocain, relevant que face à la croissance du tourisme intérieur, le défi principal aujourd’hui consiste à inciter les Marocains à découvrir davantage de régions de leur pays.

Elle a jugé nécessaire d’encourager les Marocains à voyager en dehors de la haute saison et des vacances et de développer leur intérêt pour le voyage de façon régulière et quasi-continue.

Par ailleurs, Mme Fettah Alaoui a rappelé que l’actuelle crise sanitaire a imposé un ensemble de restrictions aux déplacements et généré des répercussions négatives, causant une quasi-stagnation des activités au niveau des différentes destinations touristiques nationales, considérant que la reprise progressive de l’activité touristique dans le pays reste vitale pour contenir les pertes subies par le secteur et ce, en orientant d’abord les efforts vers le tourisme intérieur qui fait partie des priorités du programme contractuel du secteur.

Au niveau du transport aérien, la ministre a fait observer que la reprise des vols intérieurs dans le Royaume en juin dernier a été accompagnée par l’augmentation progressive du nombre de vols et l’élargissement du réseau des liaisons en fonction de l’évolution de la demande, en vue d’atteindre le nombre de voyages hebdomadaires occupés avant le déclenchement de la pandémie, ajoutant que les compagnies Royal Air Maroc et Air Arabia assurent 78 vols intérieurs répartis sur 20 liaisons aériennes.

( Avec MAP )