Tourisme, une décision gouvernementale imminente pourrait bien changer la donne

Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme ! Les tests sérologiques seront supprimés et la durée de validité du test PCR sera rallongée à 3 jours au lieu de 2 pour les ressortissants étrangers et marocains souhaitant accéder au territoire marocain.



Une lueur d’espoir semble renaître pour les opérateurs touristiques marocains. En effet, les procédures sanitaires pour accéder au territoire marocain seront allégées. Ainsi, selon une information relayée par nos confrères de Médias24, le gouvernement serait sur le point d’annoncer la suppression des tests sérologiques et l’extension de la durée de validité des tests PCR pour les ressortissants étrangers et marocains souhaitant venir au royaume. Contactée par MAROC DIPLOMATIQUE, la chefferie du gouvernement, n’a pas démenti la nouvelle. La décision “est toujours en cours de validation, mais rien n’a encore été décidé”, précise notre source. Les responsables du secteur auraient, donc, été réactifs à leurs doléances et à celles des partenaires étrangers du Maroc qui n’étaient pas contents des conditions imposées aux étrangers pour pouvoir accéder au territoire marocain, notamment, du fait de réaliser un test PCR négatif 48 heures avant leur départ, ainsi qu’un test sérologique. Certains de ces partenaires étrangers ont même proposé des tests de dépistages à l’arrivée dans les aéroports du Maroc.

Une fois cette décision actée, elle facilitera l’accès aux étrangers et aux touristes et donnera un coup de boost au secteur, qui se prépare depuis quelque temps au retour des vacanciers, notamment, d’un point de vue logistique. Depuis le 6 septembre, rappelons-le, les voyageurs étrangers ont donc le droit, d’accéder au territoire marocain, à condition de ne pas être soumis à la formalité du visa, de présenter une réservation d’hôtel et un test PCR négatif réalisé 48 heures avant leur départ. Une simplification qui a été consentie par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita, suite aux nombreuses demandes formulées par la CGEM.

Notons que la reprise du tourisme est une question à forte dimension sociale, puisque 500.000 emplois directs qui sont concernés.