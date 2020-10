Tous les établissements du Groupe Hivernage Collection rouvrent leurs portes

Hivernage Collection, marque d’hôtellerie de luxe est ravie d’annoncer la réouverture officielle de l’Hivernage Hôtel & Spa, de la Table du Marché et du Luxury Lifestyle Hôtel «The Pearl Marrakech».

A l’instar de l’ensemble des établissements hôteliers de la ville Ocre, beaucoup de temps et d’efforts ont été investis durant toute la durée de fermeture due à la pandémie de coronavirus pour préparer la réouverture de l’ensemble des établissements hôteliers et gastronomiques du groupe Hivernage Collection. A commencer par l’hôtel Hivernage & SPA suivi des restaurants « La table du marché » et enfin l’hôtel « The Pearl Marrakech »qui s’est offert un relifting de fond pour une ouverture ce 19 octobre paré de ses plus beaux atouts. « A l’heure actuelle, Hivernage Hôtel & Spa a déjà ouvert ses portes. C’est maintenant au tour du Pearl Marrakech d’accueillir ses clients. Quant aux autres établissements du groupe la Villa &le Riad by Marrakech, leur réouverture se fera progressivement et très bientôt », annonce avec enthousiasme le top management du groupe Hivernage Collection. Cette reprise d’activité coïncide avec l’arrivée des premiers touristes étrangers dans la ville Ocre et la reprise progressive des activités touristiques. «Tout est prêt pour accueillir les visiteurs dans les conditions sanitaires optimales pour des escapades romantiques, familiales ou professionnelles», rassurent les dirigeants.

Hivernage Hôtel & Spa arbore un nouveau look

L’établissement hôtelier Hivernage Hôtel & Spa a profité de cette période de fermeture pour faire sa cure de jouvence et bien roder le protocole sanitaire recommandé par les autorités locales. Les chambres, le Spa, le premium Bar,….toutes les pièces composantes de l’hôtel sont passées au peigne fin. C’est ainsi que cet établissement incontournable de la ville Ocre, arbore aujourd’hui son nouveau look et reçoit sereinement une clientèle en recherche de changement d’air.

Les dirigeants ont aussi profité de cette période, pour ouvrir un nouveau bar au restaurant La Table du Marché et relifter la décoration du Boudoir en un espace cosy qui invite au cocooning. Aussi pour les conférences et séminaires, une nouvelle salle d’une capacité de 200 personnes vient enrichir l’offre Mice du groupe. Et bien sûr tout cela est accompagné d’une nouvelle carte plus large et variée du restaurant La table du marché, avec une offre encore plus gourmande au gourmet Market.

The Pearl Marrakech, prochain ‘’Nobu’’ à Marrakech

Pour l’ouverture du Pearl Marrakech, le groupe Hivernage Collection a opéré quelques changements pour répondre aux normes de la prestigieuse enseigne de Luxe « Nobu » tout en gardant son design baroque aux allures Art déco. En effet, une collaboration avec MC Hôtels (les propriétaires du Nobu Hôtel Marbella, Marbella Club Hôtel et copropriétaires du Nobu Hôtel Ibiza Bay) et Nobu Hospitality a été actée afin de faire duPearl Marrakech le tout premier ‘’Nobu Hôtel et Restaurant’’ d’Afrique. «Le partenariat avec Nobu Hospitality dans le lancement du Nobu Hotel and Restaurant Marrakech permettra à notre établissement de luxe The Pearl, d’offrir une expérience premium, identique à celle des Nobu dans le monde », précise Ahmed Bennani, Président du groupe Hivernage Collection.

Ce partenariat, qui a été décalé en raison de la crise du Covid sera effectif avant la fin 2021, mais en attendant, The Pearl Marrakech rouvrira ses 71 suites/chambres, son magnifique SPA de 2000 mètre carrés, ses piscines intérieure et extérieure et son grand espace de réunion et d’événement pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes dès le mi octobre. Par ailleurs, le restaurant Namazake de l’hôtel et le sky Lounge fusionnent pour devenir le Rooftop Garden, avec une nouvelle car teinter nationale beaucoup plus diversifiée et raffinée.

Sécurité sanitaire et hygiène au cœur de la réouverture des établissements

La reprise des activités du groupe s’articule autour d’un protocole d’hygiène défini par les autorités sanitaires, centré sur la sécurité, la santé et le bien-être des hôtes ainsi que les employés des hôtels. L’application des mesures barrières concerne l’ensemble des établissements du groupe et fait l’objet d’un contrôle drastique.

A travers cette batterie de mesures et d’actions, le management du groupe Hivernage Collection entend réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la réouverture du Pearl Marrakech. Ceci pour que les hôtes puissent vivre leur séjour en toute qui étude et que les employés puissent travailler sereinement avec toujours les bons réflexes. « C’est avec le plus grand soin que nous nous assurerons que le séjour de nos clients soit sûr, propre et confortable », souligne le top management du groupe hôtelier Hivernage Collection.