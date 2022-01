Toyota, désormais premier vendeur de véhicules aux Etats Unis

Le constructeur automobile japonais vient de dépasser General Motors (GM) en 2021 en termes de ventes de véhicules aux Etats-Unis.

Selon le site spécialisé Automotive News, Toyota a vendu, pour la première fois, plus de voitures, pick-up et camions que son homologue américain, plus particulièrement touché par la pénurie de semi-conducteurs.

General Motors a vu ses ventes reculer de 13% en 2021 aux Etats-Unis, et notamment de 43% sur le seul quatrième trimestre, à 2,218 millions d’unités alors que celles de son concurrent japonais ont grimpé de 10% à 2,332 millions.

C’est la première fois depuis 1931 que GM ne domine pas le classement annuel des ventes automobiles aux Etats-Unis, selon Automotive News.

L’année 2021 a été marquée par une pénurie mondiale de semi-conducteurs, un composant essentiel aux voitures modernes, ce qui a amené les constructeurs à concentrer leurs efforts sur leurs modèles les plus rentables.

GM a déclaré mardi s’attendre à ce que la poursuite du rebond économique aux Etats-Unis après la crise du Covid-19 favorise les ventes des voitures de tourisme cette année, qui devraient passer toutes marques confondues d’environ 15 millions d’unités en 2021 à environ 16 millions.

Avec MAP