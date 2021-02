Tramway : démarrage des travaux d’infrastructures des lignes T3 & T4

C’est ce mardi 23 février que devront démarrer les travaux d’infrastructures des troisième et quatrième lignes du tramway de Casablanca. C’est du moins ce qu’a annoncé Casa Transport sur ses Réseaux sociaux.

Casa Transports précise que cette phase concerne les travaux de plateforme de tramway, de pose de la voie ferrée, d’installations des systèmes et des équipements d’énergie.

Selon la société, maître d’ouvrage des projets Casatramway et Casabusway, ces travaux qui vont s’étaler sur une période d’environ huit mois dans chaque tronçon et jusqu’à fin 2023 pour la totalité des travaux, seront lancés au niveau de 7 tronçons, qui sont la zone 1 (Bd Mohammed VI entre Bd la Résistance et Rue Ifni), la zone 2 (Bd Mohammed VI entre Bds El Fida et Capitaine Driss El Messfioui), la zone 3 (Bd Idriss el Harti entre Bd Al Jaoulane et Av. 10 Mars 1982), la zone 4 ( Av. Abdelkader Essahraoui entre Bd Idriss El Allam et Av. 10 Mars 1982) et la zone 5 (Av. 10 Mars 1982 entre Av. Abdelkader Essahraoui et Rue 1Bis), ainsi que la zone 6 (Av. des Forces Auxiliaires entre Bds du Nil et Idriss El Allam) et la zone 7 (Bd Oqba Ibnou Nafiaa à partir du bd Mohammed Jamal Eddora jusqu’au Terminus de la T4 au bd Oqba).

Concernant l’avancement de ce projet T3 & T4, 5% des travaux de plateforme voie ferrée ont été réalisée jusqu’au mois de décembre 2020.

Par ailleurs, et dans le cadre des projets d’expansion du réseau de tramway par les lignes T3 et T4, Casa Transport réalise une série de ponts destinés à accueillir la plateforme du tramway. « Ce pont situé à l’intersection du boulevard Oulad Ziane et la voie ferrée de l’ONCF, sera entièrement rénové et comportera une partie centrale qui sera dédiée à la plateforme du tramway et plusieurs voies de part et d’autre pour les véhicules », a précisé la société, notant que ce nouveau pont dont la fin des travaux est prévue au premier trimestre de 2023, (pour une durée de construction de 25 mois), sera d’une longueur de 25m et d’une largeur de 45m,

Pour rappel, Casa Transport SA a signé le 02 novembre 2020 avec l’Agence Française de Développement (AFD) et en présence de S.E. l’Ambassadrice de France au Maroc, un accord de prêt de 1,1 MMDH, (100 Millions d’euros), associé à une subvention d’assistance technique de 5,5 MDH (500.000 euros) pour la réalisation du projet des lignes T3 et T4 du Tramway de Casablanca.