Transformation Digitale: Inwi obtient la certification PCI-DSS

L’opérateur téléphonique mobile, fixe et internet au Maroc, Inwi, a obtenu la certification PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) relative à la sécurité des données applicables à l’industrie des cartes de paiement. Cette certification, qui consolide les efforts de Inwi pour accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines, est basée sur une évaluation effectuée auprès des services Entreprises “inwi Business” de l’opérateur, rendus depuis ses Datacenters, indique un communiqué de Inwi.

Elle témoigne de la capacité de Inwi à assurer une sécurité optimale pour les données de sa clientèle professionnelle opérant dans le domaine de la monétique et du paiement par carte bancaire (banques, sociétés de service de monétique, ou encore plateformes de paiement en ligne, sites du e-commerce, etc).

Ladite certification s’est basée sur une évaluation pertinente des risques, ainsi que sur la mise en œuvre de mesures de contrôles appropriées pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information de l’opérateur et de ses clients.

“La certification selon la norme PCI-DSS, qui s’ajoute aux certifications ISO 27001& TIER III précédemment obtenues, vient consolider les efforts de Inwi pour doter le Maroc d’infrastructures et de technologies de pointe”, a souligné, Ouassim El Arroussi, Directeur Etudes et Développement chez Inwi, cité par le communiqué. Et de soutenir: “En tant que fournisseur de solutions souveraines d’hébergement, de cloud et de sécurité, il est primordial pour Inwi d’obtenir cette certification pour accompagner davantage nos clients dans une approche de sécurité globale”. La norme PCI-DSS a été développée par le consortium PCI-SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) qui regroupe les grandes marques éditrices de cartes bancaires.

Les Datacenters Inwi réalisés selon les normes internationales les plus avancées, contribuent au leadership de Inwi en matière de Cloud, de sécurité et de transformation digitale des entreprises. Inwi dispose de plusieurs data centers cumulant une superficie totale de 4.000 m² sur l’ensemble du territoire national, soit la plus grande surface dédiée aux Data centers au Maroc.

( Avec MAP )