Transport aérien: La RAM va transporter des vaccins

Par Abdelhamid Dades

En ce début de 2021, Royal Air Maroc (RAM), vise une certification CEIV Pharma, ceci s’explique que la compagnie renforce son offre de service pour le transport aérien de produits pharmaceutiques dans une chaine de froid sécurisée.

En effet, RAM a signé un Global Master Lease Agreement (MLA) avec Envirotainer. Ce qui va désormais, lui permettre de proposer à ses clients «des options de location à la demande de conteneurs à température contrôlée, dont le conteneur Envirotainer® RAP t2 et le conteneur Envirotainer RAP e2 ».

Le vice-président du fret chez RAM, Salim Qouninich relève à cet effet qu’“En ces temps difficiles, soutenir la communauté pharmaceutique est à la fois un devoir et une responsabilité. En choisissant Envirotainer comme partenaire pour la location active de conteneurs, nous équipons nos clients de tous les outils nécessaires pour réussir la livraison de la cargaison la plus vitale qui soit, en particulier dans les circonstances actuelles, où la lutte contre la pandémie est et doit rester une priorité pour tous”.

Pour sa part, le directeur des ventes d’Envirotainer Eddy Cojulun, a précisé qu’”Avec la pandémie en cours et la nécessité pour toutes les parties prenantes de travailler ensemble pour expédier non seulement les vaccins imminents COVID-19, mais également pour maintenir les expéditions de tous les autres médicaments vitaux, c’est formidable d’accueillir Royal Air Maroc comme partenaire d’Envirotainer”.