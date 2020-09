Trois hôtels du groupe Accor distingués au Maroc par les Tripadvisor Travellers’ Choice 2020

Trois hôtels du groupe Accor au Maroc ont été primés cette année par les Tripadvisor Travellers’ Choice 2020, qui sont décernés chaque année grâce aux votes de millions d’authentiques voyageurs

Les établissements Fairmont Marrakech Royal Palm, Sofitel Rabat Jardin des Roses et Novotel Mohammedia ont été primés cette année par la plus haute distinction décernée par Tripadvisor : le prestigieux Tripadvisor Travellers’ Choice 2020.

Basés sur des millions d’avis et d’opinions de voyageurs du monde entier, les Tripadvisor Travellers’ Choice sont des prix annuels qui reflètent “le meilleur des meilleurs” pour le service, la qualité et la satisfaction de la clientèle, des hôtels et hébergements aux destinations, attractions, restaurants et expériences.

Sur la base d’une année complète d’évaluation par Tripadvisor, les lauréats des Travellers’ Choice sont connus pour recevoir régulièrement de très bons commentaires de la part des voyageurs, des restaurateurs et des hôteliers, ce qui les place parmi les 10% des adresses les plus importantes au monde.

“Les lauréats des Travelers’ Choice Awards 2020 doivent être fiers de cette reconnaissance distinguée”, a déclaré Kanika Soni, directrice commerciale de Tripadvisor. “Bien que l’année a été difficile en matière de voyage et d’hospitalité, nous avons souhaité célébrer les réalisations de nos partenaires. Les lauréats sont très appréciés pour leur service et leur qualité exceptionnels. Non seulement ils sont méritants, mais ils sont aussi une grande source d’inspiration pour les voyageurs.”

Au cœur d’une oliveraie centenaire, sur une terre ocre dominée par les sommets enneigés de l’Atlas et à 12 km de l’effervescente médina de Marrakech, le Fairmont Royal Palm Marrakech a été primé en raison de son expérience exclusive. Ouvert depuis 2013, l’établissement invite à la rencontre de l’authenticité de la culture locale dans un cadre exceptionnel conçu pour mieux se retrouver et se ressourcer, grâce à l’harmonie réussie d’un lieu paradisiaque et d’un service associant élégance et simplicité.

Également récompensé, le Sofitel Rabat Jardin des Roses s’est vu distingué pour son établissement, ainsi que son spa de 1 800m² et ses deux restaurants : le Golden Fish, qui convie ses clients à un véritable voyage culinaire au cœur des saveurs de l’océan, et Al Warda, un haut lieu de la gastronomie marocaine qui mêle savoir-faire à la française et ingrédients locaux. Les Tripadvisor Travellers’ Choice 2020 ont notamment reconnu l’excellence de l’hôtel en matière d’hospitalité, de service et de bien-être.

“Notre établissement est reconnu par l’engagement de son équipe, l’expertise de ses talents, mais surtout la qualité de son service et de ses prestations”, a déclaré Hassan Bargach, directeur général du Sofitel Rabat Jardin des Roses. “Ce prix revêt une grande valeur aussi bien pour notre équipe que pour les voyageurs qui nous font confiance. Il nous engage à offrir une prestation chaque jour meilleure.”

Le Novotel Mohammedia a quant à lui séduit une clientèle large et diversifiée, grâce à ses 114 chambres modernes et spacieuses, parmi lesquelles 9 suites avec une vue époustouflante sur la baie de Mohammedia. Idéal pour les familles, l’établissement a mis en place une offre permanente qui permet d’accueillir deux enfants de moins de 16 ans, à titre gracieux, dans la chambre des parents.

Récompensé pour son bien-être et son confort, le Novotel Mohammedia a été plébiscité pour ses nombreuses commodités. Son centre fitness, sa piscine, sa terrasse et son espace bien-être pour les activités de loisirs, mais aussi ses équipements et salles de conférence et de séminaire pour sa clientèle d’affaires.

À PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée qui propose des expériences uniques dans plus de 5 000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, son savoir-faire hôtelier s’illustre à travers une collection incomparable de 39 marques hôtelières, du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde. Accor est aussi pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales à travers son programme Planet 21-Acting Here et le fonds de dotation Accor Solidarity, qui permet aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation professionnelle. Accor S.A. est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACRFY). www.accor.com

À PROPOS DE TRIPADVISOR

Tripadvisor, la plus grande plateforme de voyage au monde*, aide 463 millions de voyageurs chaque mois** à faire de chaque voyage leur meilleur voyage. Les voyageurs du monde entier utilisent le site et l’application Tripadvisor pour parcourir plus de 860 millions d’avis et d’opinions sur 8,7 millions d’hébergements, de restaurants, d’expériences, de compagnies aériennes et de croisières. Qu’ils planifient ou fassent un voyage, les voyageurs se tournent vers Tripadvisor pour comparer les bas prix des hôtels, des vols et des croisières, réserver des circuits et des attractions populaires, ainsi que des tables dans de grands restaurants. Tripadvisor, le compagnon de voyage par excellence, est disponible dans 49 marchés et 28 langues.

* Source : Jumpshot for Tripadvisor Sites, worldwide, November 2019

** Source : Fichiers journaux internes du Tripadvisor, moyenne mensuelle de visiteurs uniques, T3 2019