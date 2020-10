Trump dit se sentir “beaucoup mieux”, promis de vaincre le coronavirus

Le président américain Donald Trump a publié samedi soir une vidéo dans laquelle il a dit se sentit “beaucoup mieux”, remerciant le personnel du centre médical militaire national Walter Reed où il est hospitalisé depuis son test positif à la Covid-19 jeudi soir.

“Je suis venu ici, je ne me sentais pas si bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant”, a-t-il déclaré dans la vidéo diffusée sur Twitter, exprimant sa gratitude au peuple américain pour tout le soutien qu’il a reçu.

“J’aimerais aussi remercier les leaders du monde pour leurs vœux (…) je ne l’oublierai pas”, a-t-il dit.

“Nous allons vaincre ce coronavirus ou comment vous voulez l’appeler”, a ajouté le président, assurant que la Première dame Melania Trump se portait “très bien”.

Plus tôt samedi, le médecin personnel du président américain, Dr Sean Conley, a déclaré à la presse que que M. Trump avait une toux légère, une congestion nasale et de la fatigue, mais que ses symptômes s’amélioraient. Le président n’a pas eu de fièvre depuis 24 heures et sa fonction cardiaque et hépatique était normale, a ajouté le médecin.

La veille dans la soirée, le Dr Conley avait déclaré dans une note que le président américain avait terminé sa première dose de Remdesivir, l’un des rares médicaments prouvés efficaces contre la Covid-19 et autorisés par les régulateurs américains, ajoutant que M. Trump allait bien et n’avait pas besoin d’assistance respiratoire.

M. Trump, 74 ans, a été testé positif jeudi après que l’une de ses principales collaboratrices, Hope Hicks, ait été diagnostiquée avec le virus tôt dans la journée. Depuis, plusieurs sénateurs républicains qui ont été en contact direct avec le président ces derniers jours ont été aussi diagnostiqués positifs au virus, de même que son directeur de campagne.

