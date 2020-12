Tunisie: un jeune homme égorgé dans une attaque terroriste

Un jeune homme a été retrouvé égorgé par des groupes terroristes dans le gouvernorat de Kasserine, au centre-ouest de la Tunisie, ont indiqué dimanche les autorités tunisiennes.

Le pôle judiciaire antiterroriste tunisien a décidé d’enquêter sur cet acte odieux commis par un groupe de terroristes retranchés sur les hauteurs de Kasserine, selon le substitut du procureur général au tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali.

Le Chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, toujours en confinement sanitaire suite à sa visite en France, a ordonné le ministre de l’Intérieur de se rendre à Kasserine, pour présenter ses condoléances à la famille d’Okba Ben Abd-Daiem Dhibi décapité par un groupe de terroristes dans la localité d’Esslatinia à proximité de Jebel Salloum.

Il a aussi donné ses instructions aux ministres de la Défense et de l’Intérieur d’intensifier les efforts pour révéler les dessous du crime et identifier ses auteurs, affirmant que la guerre contre le terrorisme doit se poursuivre sans relâche et avec la même détermination.

Le ministère public de Kasserine s’était déplacé sur les lieux du crime dans la localité d’Esslatinia à proximité de Jebel Salloum, selon le porte parole prés du tribunal de première instance de Kasserine, Riadh Nouioui.

( Avec MAP )